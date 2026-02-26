El Ayuntamiento de Toledo judicializa el reparto de los fondos EDIL: "Es una injusticia que queremos revertir"

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha confirmado que el Ayuntamiento de Toledo ya ha interpuesto un escrito al Tribunal Contencioso-Administrativo de Madrid para informar de que interpondrán una demanda sobre el reparto de los fondos europeos EDIL, que han dejado fuera a la capital de Castilla-La Mancha.

Durante su intervención en el V Foro Económico de Castilla-La Mancha, el regidor ha abundado que su intención es "revertir la injusticia" que supone que Toledo no goce de ni un solo euro de este dinero europeo.

"No nos vamos a quedar parados. Cuando tengamos el expediente completo, será el momento de redactar la demanda para que los tribunales se pronuncien", ha añadido.

Carlos Velázquez Romo, alcalde de Toledo

Más allá del recorrido judicial, también ha advertido la "batalla política" que tiene prevista. Para ello, han solicitado una reunión con el vicepresidente ejecutivo de Cohesión y Reformas de la Unión Europea, Raffaele Fitto, encargado del reparto de fondos.

Otro de los asuntos que ocupa la actualidad municipal de Toledo tiene que ver con la presentación del nuevo Plan de Ordenación Municipal (POM) a la Consejería de Fomento de Castilla-La Mancha.

En este sentido, Velázquez ha remarcado que la intención es que esta normativa solucione, entre otros, el "drama" que sufre Toledo en lo que respecta al acceso a la vivienda y permita a los toledanos que han tenido que irse a vivir a otros pueblos del alfoz en las últimas décadas, regresar a la capital.

En esta tarea, ha recordado que el documento ha gozado de un amplio consenso por parte de PP, Vox y PSOE. Respecto a IU, de quien ha dicho que "está de acuerdo en muchas cosas", ha confiado en que "pueda sumarse" en futuras fases.

Respecto a la sociedad civil, ha recordado que una vez que la Consejería complete el trámite, "se abrirá un plazo de participación pública en el que todas las personas que lo consideren podrán sumarse" con sus aportaciones.

Capitalidad Cultural y llegada de una empresa importante

Velázquez también ha recordado que este mes Toledo se jugará parte de sus posibilidades para convertirse en Capital Europea de la Cultura 2031. Concretamente será el 12 de marzo, cuando se produzca la exposición de la candidatura.

"En esto he dicho muchas veces que lo importante es el camino. Hemos dado pasos a los que no vamos a renunciar. Toledo va a ser capital cultural, con título o sin él", ha agregado.

Por último, el alcalde de Toledo ha avanzado la futura llegada de una empresa importante al desarrollo de 700.000 metros cuadrados de suelo industrial que está en marcha en el Polígono.