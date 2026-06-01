Esther Esteban: "Creemos en el periodismo valiente; nuestra obligación es contar la verdad, no agradar al poder"

La presidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, Esther Esteban, ha defendido la utilidad del periodismo en las sociedades democráticas y se ha comprometido a mantener su compromiso con el lector frente al intento de determinados actores de "desacreditar por hacer preguntas, investigar y publicar informaciones incómodas".

La periodista toledana ha subrayado la importancia de los medios como custodios del espacio público. "Seguimos creyendo en el periodismo valiente, en el periodismo libre, en el periodismo que entiende que su obligación no es agradar al poder, sino contar la verdad y servir a los ciudadanos", ha añadido.

Durante el discurso de apertura de la octava edición del Enclave Corpus, la gran celebración anual que cada año prologa la fiesta mayor de la capital regional, la periodista toledana ha recordado el favor que la información veraz otorga: "Sin libertad no hay periodismo, y sin periodismo no hay democracia".

La anfitriona del gran acontecimiento cívico previo a la procesión del jueves ha elogiado al director y CEO de EL ESPAÑOL, Pedro J. Ramírez por su "compromiso con la libertad de información, la innovación y la defensa de un periodismo exigente que ha marcado una parte importante de la historia reciente de los medios de comunicación en España".

Esteban ha recomendado a los centenares de asistentes al Enclave Corpus —celebrado en el edificio Lorenzana de la Universidad de Castilla-La Mancha— la lectura de la última carta dominical del periodista riojano, un texto titulado Cuando presidente rima con delincuente que realiza "un análisis ácido y certero de nuestra bochornosa actualidad política".

La intervención de la presidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha también se ha detenido en la doble efeméride que ha marcado los últimos meses para ambas cabeceras: el pasado año, "EL ESPAÑOL celebró sus diez años de existencia como uno de los proyectos periodísticos más innovadores e influyentes de nuestro país"; en 2026, EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha ha cumplido su vigésimo aniversario.

El medio de comunicación más leído de la región ha llegado a sus primeros 20 años de vida "con la misma independencia, cercanía y vocación de servicio público que nos han acompañado desde el primer día", ha aseverado Esteban.

La unión de ambas iniciativas, una alianza materializada hace cinco años, ha facilitado al periódico que preside Esteban "una marca más fuerte, más moderna y con mayor capacidad para seguir creciendo sin perder nunca nuestra esencia regional".

Además, Esteban se ha felicitado por la sede que, desde hace un año, tiene EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha en la plaza de Zocodover, "el corazón neurálgico de Toledo, un lugar absolutamente emblemático y lleno de simbolismo".

La posibilidad de trabajar cada día desde el centro histórico de la cabecera regional "nos conecta todavía más con la vida, la historia y el pulso de Castilla-La Mancha".

Una reunión de "amistad", un "escenario de belleza"

El Enclave Corpus se presenta como un encuentro social en el que "compartir conversación, amistad y celebración" con el telón de fondo de "la fiesta más universal" de la capital autonómica.

La primera gran fiesta organizada por un medio de comunicación durante la Semana Grande de Toledo, una reunión pionera que vivió en 2017 su primera edición, "quiere ser también una celebración de la convivencia, de la sociedad civil y de una tierra que sigue avanzando gracias al esfuerzo de tanta gente", ha enfatizado Esteban.

La toledana ha definido al Corpus como "la gran expresión del alma de esta ciudad". Ante la expectativa del paso del Santísimo, "sus calles se convierten en un inmenso escenario de belleza, tradición y espiritualidad que emociona a quienes nos visitan y que forma parte de nuestra identidad colectiva".

Este año, la tradición "adquiere una relevancia especial" al coincidir con la inminente visita a España del papa León XIV, "un acontecimiento de enorme significado para millones de personas y que refuerza aún más la dimensión espiritual y universal de unas fechas tan importantes para nuestra ciudad".

Patrocinadores y colaboradores

El Enclave Corpus 2026 contará con el patrocinio de la Universidad de Castilla-La Mancha, la Diputación de Toledo, el Ayuntamiento de Toledo, Eurocaja Rural, Aqualia, Mahou San Miguel, Iberdrola y Serveo.

Además, recibirá el apoyo de Félix Ramiro, Grupo La Ermitaña, Parque Comercial Abadía, Aceites de Oliva de España, Solagro, San Telesforo y Bodega Bogarve 1915.

Como colaboradores participarán Bodegas Fundador, Valquer Laboratorios, Embutidos España, Don Apolonio, Rubiocar, Santo Tomé, JER Publicidad y Rutas de Toledo.