Endesa, Engie y Alpiq recalcan que el almacenamiento es clave en el desarrollo de las energías renovables

El papel del almacenamiento de la energía en el desarrollo de las renovables ha sido el denominador común señalado en la mesa de debate "Almacenamiento: baterías y bombeo", del I Observatorio de la Energía 'La transición energética: retos de la descarbonización ante los nuevos escenarios', organizado por EL ESPAÑOL-Invertia.

Un encuentro en el que han participado Javier Rodríguez, responsable de regulación para el desarrollo de renovables de Endesa; Lola López, directora de desarrollo de negocio de Engie España y Tomás Domínguez, chief operating officer de Alpiq Energía España.

Y precisamente en este sentido, ha sido Javier Rodríguez de Endesa quien ha comenzado el debate señalando que las renovables tienen una alta penetración, si bien por su carácter variable el "almacenamiento tiene que ser clave tanto en la generación como en la demanda".

"De ahí que necesitamos flexibilidad para cuadrar la demanda y generación, ya que los flujos cambian mucho. El almacenamiento, por tanto, puede ser una aportación importante ante situaciones como la congestión de las líneas", ha señalado.

7. Mesa redonda. Almacenamiento: baterías y bombeo

Por su parte, Lola López, de Engie, ha recalcado que esta compañía "seguimos creciendo en la generación de renovable que prácticamente se ha duplicado", ha dicho. "Si bien se ha trabajado mucho en la generación, también hay que encajar las renovables en las redes y en la demanda. Por ello, como hemos invertido mucho tiempo y recursos y lo que hay que hacer es ayudar a la demanda con un almacenamiento, hay que seguir ofreciendo una mejor regulación e incentivos. Y tiene que ser rentable. Y una palanca es el almacenamiento como el bombeo o las baterías, hay que trabajar en todo y en cada uno de los pilares básicos para que todo sea una realidad", ha dicho.

Asimismo, Tomás Domínguez, de Alpiq, ha destacado que el "almacenamiento es pieza de nuestro ADN en Alpiq". "En España llevamos unos años en los que se ha avanzado en la descarbonización. Pero hay otros países como EE. UU., o los nórdicos que están más avanzados. Tenemos por ejemplo proyectos de almacenamiento con central de bombeo de 20.000 MW en Suiza, entre otros", ha dicho.

Javier Rodríguez, responsable de regulación para el desarrollo de renovables de Endesa. Cristina Villarino

En cuanto a una mayor rapidez de integración por parte del almacenamiento, según Javier Rodríguez de Endesa, "actualmente en el bombeo hay 2.700 MW con tramitación avanzada; sin embargo, estos sistemas han heredado las restricciones de otras tecnologías y está intentando resolver el problema", ha dicho.

"En el almacenamiento hibridado hay 12.500 MW y a corto plazo no hay problema. Sí ha habido desafíos a la hora de buscar el suelo ya que algunas comunidades tienen problemas porque no había suelo rústico y han ofrecido suelo urbano, pero es más caro. Y esto frena el almacenamiento stand alone", ha señalado Rodríguez.

Lola López, directora de Desarrollo de Negocio de Engie España. Cristina Villarino

"Y a ello hay que sumar que el almacenamiento hibridado cuenta con muchos proyectos de 49 MW que si crecen más pasan de estar gestionados de la CC. AA. al ministerio correspondiente y esto puede suponer rehacer toda la tramitación, lo que frena el proceso", ha dicho.

Falta de un mercado regulatorio

Por su parte, Lola López, de Engie, ha señalado en este sentido que "falta un marco regulatorio, ya que hay mucha demanda pero no hay un orden en el crecimiento. Y el punto de acceso conexión sigue siendo un cuello de botella", ha dicho.

"Por ello las baterías tienen que almacenar las renovables, porque cuando tú ayudas a la hibridación en fotovoltaica se beneficia mucho a la red. A ello se suma que un proyecto de bombeo puede suponer entre 5 y 7 años, mientras que una hibridación son dos años", ha declarado.

Por su parte, Tomás Domínguez, de Alpiq Energía, ha comentado que habría que "tratar que el marco regulatorio fuera más ágil y más sencillo", ha dicho. "En este año se ha sumado una complejidad adicional ya que hay que hablar con la Confederación Hidrográfica y esto suma más complejidad", ha afirmado.

Tomás Domínguez, chief Operating Officer de Alpiq Energía España. Cristina Villarino

Mejorar el balance en las redes

Otro aspecto que ha puesto sobre la mesa Javier Rodríguez, de Endesa, es que precisamente tiene cierta correlación entre las comunidades con más y menos renovables y las tramitaciones existentes.

Además, Rodríguez, también ha querido enfatizar que el almacenamiento electroquímico se debería haber puesto donde hubiera más congestión, donde se resuelva más problemas.

En este sentido, Lola López ha señalado además que estos proyectos deben ser rentables: "La batería es necesaria, pero tiene que ser rentable. Y para ello estructuramos que los ingresos aseguren los flujos", ha recalcado.