Paco Alòs (Caixa Popular): "Nos volcamos en que la liquidez llegara rápidamente a nuestros clientes, falta más agilidad"

Difícil separar el Paco Alòs, director de Responsabilidad Social y Sostenibilidad de Caixa Popular, del Paco Alòs, vecino de Picanya, en su conversación mantenida este martes 17 de diciembre en III Foro Económico de la Comunitat Valenciana.

El responsable de Caixa Popular conoce de primera mano las necesidades y vivencias que han experimentado desde aquel fatídico 29 de octubre miles de vecinos de L'Horta Sur de Valencia, precisamente, el área de fuerte implementación de la cooperativa de crédito valenciana.

Ese posicionamiento ha provocado que la DANA impactara de forma notable en su red de oficinas. "Catorce de ellas presentaron daños considerables, y cuatro fueron totalmente arrasadas, sólo quedan las paredes".

18. Paco Alòs, director de Responsabilidad Social y Sostenibilidad de Caixa Popular Sara Fernández

Alòs ha hecho estas declaraciones en la sesión vespertina del primer día del III Foro Económico de la Comunitat Valenciana 'Los desafíos de la reconstrucción y el progreso, organizado por EL ESPAÑOL, Invertia y Disruptores.

También él, como vecino de Picanya vivió los daños ocasionados por la riada. "Nos entró el agua en casa, perdimos los coches... Pero, dentro lo que cabe, he tenido suerte, hay vecinos que lo han perdido completamente todo".

De ahí que, ante una situación tan extrema, disponer cuanto antes de la liquidez necesaria para dar respuesta a múltiples urgencias fuera una de las prioridades para miles de personas en toda la zona afectada.

Es en este punto donde Caixa Popular viró todos sus recursos y esfuerzos desde al día siguiente de la tromba de agua para atender la gran prioridad de L'Horta Sur.

"Como entidad hemos sufrido un impacto importante, por el servicio que se prestaba a los clientes. En esas situaciones, estas personas necesitan repuestas rápidas para gestionar sus necesidades financieras y de dar respuesta a los seguros".

Alòs reconoce que los tiempos de la Administración no eran capaces de brindar una respuesta ágil en tiempo y forma para que estas carencias financieras de sus clientes fueran atendidas, de ahí que Caixa Popular decidiera tomar la iniciativa desde el minuto uno.

"Nos pusimos lo antes posible a trabajar para que el cliente pudiera acceder a los certificados de cuenta, las copias de contratos… parece que no, pero cuando has perdido los ordenadores, la red, etc, es complejo atender aspectos que en otro contexto son sencillos", ha destacado.

En este contexto, Caixa Popular ha habilitado 2,85 millones para donaciones directas y un amplio catálogo de medidas para paliar esta DANA, entre ellas hasta 50 millones sin coste ni comisiones para que sus clientes retomen cuanto antes su vida profesional y personal.

"Cuanto antes todo se ponga en marcha, antes saldremos de esta situación. Pediría a las Administraciones públicas, en cuanto a las ayudas, más rapidez y recursos y claridad en las ayudas. Pero sobre todo, agilidad y simplicidad".

40 millones previstos para el cierre de 2024

Respecto al próximo cierre de año, Alòs ha destacado que "debido al incremento de los tipos de interés, y a pesar de todo lo invertido y las provisiones que hemos tenido que hacer, los resultados del año serán buenos, históricos. No llegaremos a los 40 millones, pero nos acercaremos bastante".

Cierra la conversación un recuerdo a lo que el Paco Alòs, vecino de Picanya, ha vivido. "Como vecino, ya fuera de mi representación de la entidad, he de decir que entiendes el cabreo del pueblo. Hasta el 1 noviembre, no vimos, yo no vi, a ningún organismo público aparecer por allí; ni bomberos, ni Guardia Civil… Todo era gracias a los vecinos".

No fueron hasta pasados los veinte días de la tragedia que la organización de las diferentes Administraciones se vieron sobre el terreno en Picanya.

Ahora, cuando se cumplen 50 días, la situación comienza a remontar. "Ya se nota una progresión, algo de esperanza, pero se continúa desescombrando. A veces piensas que estás en El día de la marmota. Algo se ha avanzado, pero no lo que quisiéramos los vecinos de las poblaciones afectadas", ha concluido Alós.

Máximas autoridades y representantes sociedad civil

Este foro contará con la participación, entre otros ponentes, de Carlos Mazón, presidente de la Generalitat Valenciana; Susana Camarero, vicepresidenta, portavoz y consellera de Asuntos Sociales, Diversidad y Vivienda de la Generalitat Valenciana; Francisco José Gan Pampols, vicepresidente para la Recuperación Económica y Social de la Generalitat Valenciana; Ruth Merino, consellera de Hacienda y Economía de la Generalitat Valenciana; Juan Carlos Valderrama; conseller de Emergencias e Interior de la Generalitat Valenciana; Marián Cano García, de Innovación, Industria, Turismo y Comercio de la Comunitat Valenciana; José Antonio Rovira, conseller de Educación, Cultura, Universidades y Empleo de la Generalitat Valenciana; María José Catalá, alcaldesa de Valencia; Vicente Mompó, presidente de la Diputación de Valencia; Ricardo Gabaldón, alcalde de Utiel; Amparo Folgado Tonda, alcaldesa de Torrent; y Toni González, alcalde de Almussafes y presidente de la Asociación de Ciudades Españolas del sector de la Automoción y Componentes.