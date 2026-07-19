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50 razones por las que

España ya ha ganado

el Mundial a Argentina

(y ninguna es futbolera) ¿Croquetas o empanadas? ¿La Alhambra o La Boca? ¿La Virgen del Rocío o la Virgen de Lujan? ¿Chiclana o Mar del Plata? ¿Paella o asado? ¿José Sacristán o Ricardo Darín? No hay color.

Argentina entregó al mundo dos genios futbolísticos inenarrables, dos hombres tocados por la varita: Maradona y Messi. De un talento casi extraterrestre, colosal. Son hijos de Argentina pero amigos del mundo. Son los niños bonitos del universo. Gracias por tamaña exhibición, por la galería de arte que supuso (y supone) verles jugar, verles hacer filigranas, verles ganar y hasta verles perder. Un mal martes de Maradona y Messi brilla más que el mejor día de la vida de tantos otros. En ese podio aún no entramos, pero no vamos a dejar de intentarlo. Pujamos muy fuerte en el resto. Con nuestros hermanos argentinos compartimos lengua y mucha historia, pasión radical por la vida, la comida y la charla. Los unos somos el reverso de los otros, dos caras profundas y divertidas de la misma cosa: los españoles vamos cincelados por el Mediterráneo y la tradición europea y ellos andan dibujados por la inmigración del siglo XX, la pampa y esa misteriosa nostalgia rioplatense. Somos pasionales. Nos gusta picarnos: nos hace sentir vivos. Lo exprimiremos todo al máximo, aunque duela. Nos retaremos. Nos desafiaremos y luego nos abrazaremos, qué duda cabe. Somos unos apasionados del juego en el césped y en la vida. Ahora nos toca a nosotros sacar pecho, horas antes de la final del Mundial, amorosamente. Aquí 50 razones no futbolísticas por las que España ya ha ganado a Argentina.

1. Por pragmatismo Nuestro carácter es más poderoso porque es más terrenal y atento, más directo y pragmático. Vamos al toro, vamos al lío. Resolvemos. ¿Sí o no? Pues eso, aclárate. El argentino es encantador, es poético, pero anda más ensimismado y a veces no habita el presente. Es existencial, es melancólico, es psicológico. Se enmaraña. Hay que espabilar.

2. Por la barra del bar Argentina es el país con más psicólogos per cápita del mundo. Tiene una proporción de aproximadamente 200 a 220 profesionales por cada 100.000 habitantes. Wow. España, con perdón a Freud, se descojona de esto y prefiere las barras. Somos el país con mayor densidad de bares del mundo por habitante. Tenemos claro que nuestra terapia más efectiva es estar con amigos tomando algo y resolviendo el mundo. Nos parece más inteligente pensar en comunidad con nuestros colegas que enriquecer a psicólogos torticeros.

3. Por Serrat y no Gardel Nuestro Mediterráneo de Serrat le saca los colores al Volver de Gardel. “Sentir

que es un soplo la vida

que veinte años no es nada

que febril la mirada

errante en las sombras,

te busca y te nombra”,

cantan en Argentina. Nosotros nos reconocemos en nuestro espejo. “A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos

como el recodo al camino.

Soy cantor, soy embustero

me gusta el juego y el vino, tengo alma de marinero.

¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo?” “A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojoscomo el recodo al camino.Soy cantor, soy embusterome gusta el juego y el vino, tengo alma de marinero.¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo?” El español se entiende en los límites de su propio cuerpo, se autopercibe y se defiende. El argentino extraña algo gaseoso, algo misterioso, algo vaporoso que no sabe qué es.

4. Por Concha Piquer Por cierto, nuestra Concha Piquer derrumba a Gardel. Esta jefa definió el alma musical de España en el XX, fue una pionera absoluta, triunfó en el Broadway de los años 20 antes que en nuestra tierra y protagonizó en 1923 la primera película sonora de la historia del cine (un corto de Lee de Forest), adelantándose al propio cine sonoro de Hollywood y a las películas neoyorquinas de Gardel. Jaque mate.

5. Por la ironía española frente a la exageración argentina.

6. Por La Casa de Papel Nuestra Úrsula Corberó (que recorrió el mundo con su magnético papel de Tokio en La Casa de Papel) le da alguna que otra vuelta a su amado, el argentino Chino Darín.

7. Por los insultos La palabra “gilipollas” tiene más fuerza que “boludo”. Se te llena la boca, ¿no? Dilo: “Gilipollas”. Suena genial.

8. Por San Ginés Un chocolate con churros (españolada) te mete un auténtico abrazo, te llena el pecho y el alma. Te inyecta hogar, calor, solidez. Siempre humillará al empalagoso y pastoso dulce de leche argentino.

9. Por los 'refrescos' El tinto de verano, tan nuestro, o una cañita fría antes del almuerzo, reta sin miedo al mate.

10. Por José Secristán ¿Su Federico Luppi? Le amamos, claro. Le recordamos en Martín Hache cada dos por tres. Pero cuidado: nosotros tenemos al inigualable José Sacristán, que habla con la voz de Dios en la tierra, con una humanidad insoportable en el gesto, con la verdad insolente de quien pasó hambre y el poderío dialéctico de un intelectual. Magnífico. Imponente. Fuerte y débil al mismo tiempo. Y sin la sombra de la violencia de género rondándole, todo hay que decirlo.

11. Por el flamenco Mora Godoy es una leyenda viva del tango, pero no tiene nada que hacer contra Sara Baras o Joaquín Cortés. Como dicen los que saben: nuestro flamenco se baila “sin rigidez, pero con oficio”.

12. Por el jamón Se nos hace la boca agua pensando en un asado (los argentinos son del culto al fuego y a la brasa)… pero nosotros tenemos la magia curada: el jamón ibérico. Supremo. Mejor que el amor, mejor que el sexo. Jamoncito pegado al plato levitante, húmedo para siempre.

13. Por el toro bravo Nuestro toro de lidia es emblema y símbolo de honorabilidad, de fortaleza, de fertilidad, de bravura, de nobleza, de altura frente a la muerte. Es nuestro espíritu místico y trágico. Tiene más ADN que el caballo criollo argentino, que anda más ligado a la conceptos blancos como la supervivencia, la lealtad o la libertad. Se refiere al trabajo diario, a la hermandad. Nos gustan esos valores, pero los nuestros, si nos preguntan, tienen más pundonor.

14. Por el tuteo El “tú” te agarra de la solapa, te mira a los ojos, te enfrenta. El “vos” es más lisonjero y se pierde.

15. Por las croquetas Una sola croquetilla española puede poner a llorar a una empanada argentina. La croqueta es un detalle de dios. Alguien que le cae bien a todo el mundo. Un milagro pequeñito. Una gloria que cabe, caliente, en la boca.

16. Por Almodovar Nuestro Almodóvar frente a su Lucrecia Martel: la Martel es fantástica, pero aún no ganó un Óscar. Pedro lleva dos. Ambos comparten, sin embargo, un feroz imaginario que estudia el deseo, la psicología femenina y los secretos, los microuniversos familiares.

17. Por Don Quijote de La Mancha... Perdón, pero nosotros tenemos El Quijote. Nuestra obra fundacional imbatible. Literatura universalmente reconocida como cumbre, la primera gran novela moderna. Ellos tienen Martín Fierro, sí. Un trabajo espectacular que también radiografió el alma humana y la propia patria, así como la voz de los oprimidos… pero la de Cervantes juega en otra liga, te pongas como te pongas. De todos modos, estoy segura de que Martín Fierro se haría amigo del Quijote a la primera mirada en la tasca. Fueron dos aventureros con un sentido profundo de la justicia.

18. ...y por Sancho Panza También compartimos la idea del héroe trágico y de su contraparte, pero nuestro Sancho Panza tiene mucho más carisma que el Sargento Cruz.

19. Por el Nobel ¿Cinco Premios Nobel en Argentina? Suena estupendo. Pero no te voy a engañar: nosotros tenemos ocho.

20. Por la literatura Ojo: nuestros hermanos argentinos no tienen Nobeles literarios. Nosotros, seis.

21. Por Sabina Nuestro Joaquín Sabina frente a su Cacho Castaña: nuestros gamberros de guardia con su canto a las mujeres peligrosas, a los billares, a los whiskis, a la autoridad que otorga el fracaso. ¡Gracias por hacernos libres! Pero Sabina nos expandió más.

22. Por el exilio No se nos caen los anillos. Justamente el de Úbeda le escribió una inolvidable canción de amor a Argentina en Con la frente marchita. Es curioso, porque cuenta la historia de un romance entre el propio Sabina y una joven argentina y acaba hablando del enamoramiento radical entre los dos países. Aquí recibimos, en los 70, y a consecuencia de la sangrienta dictadura militar argentina, a miles de exiliados políticos, artistas e intelectuales. Y les amamos locamente, y nos mezclamos con ellos, y nos dejamos cautivar… y algunos volvieron a su país con la llegada de la democracia en el 83. “Te morías por volver”, cantaba Joaquín a su chica. “Con agüita del mar andaluz quise yo enamorarte / pero tú no querías más amor que el del Río de la Plata”.

23. Por Chiclana De acuerdo, pero que no se compare el Mar del Plata con Chiclana, por favor.

24. Por los milagros La Virgen del Carmen y la del Rocío, lo aseguro, tienen mejor ranking de milagros que la de Luján. Amén.

25. Por pesados ¿Somos pesados los españoles? Bastante. Pero qué duda cabe: ellos, más. Nosotros estamos mucho más cerca de conquistar la ligereza, que es un arte esencial para suavizar la vida.

26. Por la tarta de Santiago ¿Estamos hablando en serio o vamos a fingir que la pastafrola (la tarta de membrillo argentina) tiene algo que hacer frente a la tarta de Santiago?

27. Por Granada, Sevila, Barcelona... A ver quién es el guapo que dice que La Boca es mejor que El Albaicín de Granada, Santa Cruz en Sevilla o el Barrio Gótico de Barcelona.

28. Por Luis Tosar ¿Su excelso Ricardo Darín? Nuestro soberbio Luis Tosar. Ambos son reyes del thriller, pero Tosar gana porque hace de más hombres y Darín siempre hace de sí mismo.

29. Por Sara Montiel Imponente Analía Gadé, pero nuestra Saritísima (Sara Montiel) trascendió el mundo de la actuación para convertirse en un mito viviente y en un icono pop. La Gadé nos enamoró con su rigor teatral y con su versatilidad cómica, pero el impacto histórico, la imagen en Hollywood y la capacidad de hipnotizar a la taquilla… son de la sensual y excesiva Sara.

30. Porque tenemos ARTE Nuestro Velázquez en el barroco y nuestro Picasso en el arte moderno son imbatibles. Ellos tienen a Antonio Berni, un revolucionario de lo suyo y un cronista social de la realidad argentina, pero nuestra tradición pictórica es más rica y sobre todo, más antigua.

31. Por Delibes Ellos tienen a Ernesto Sábato, nosotros tenemos a Miguel Delibes.

32. Por Unamuno Ellos tienen a Borges (recordemos que no le dieron el Nobel por “artificial”), sí, pero nosotros a Unamuno.

33. Por Julio Iglesias Quién es Roberto Sánchez (Sandro de América) como galán universal con filosofía propia cuando existe Julio Iglesias.

34. Por Lola Flores Lola Flores es hermana lejana de Tita Merello (ambas matriarcas, ambas populares, ambas geniales, en ambas triunfó el carácter sobre la técnica), pero nuestra Lola daba un meneo a la bata de cola y a Tita le temblaban las pestañas.

35. Por Antonio Vega, por Robe Iniesta ¿Su Charly García? Aguanta, que nosotros tenemos a Antonio Vega y a Robe Iniesta.

36. Porque vivimos más España tiene una de las esperanzas de vida más altas del mundo, alcanzando los 84 años, con 86 años para mujeres y casi 81 para hombres. En Argentina, la expectativa de vida al nacer se sitúa en los 77,5 años, siendo de 80 años para mujeres y 75 para hombres.

37. Por donantes España lidera el ranking mundial de donación y trasplante de órganos ininterrumpidamente desde hace más de 30 años. Gol.

38. Por seguridad También podemos hablar de la seguridad ciudadana española, de la estabilidad económica, de la inflación… pero ya está bien.

39. Por la Gran Vía Los argentinos tienen la Avenida Corrientes, los españoles tenemos la Gran Vía: una arteria gruesa de la cultura y la vida nocturna. Nos imitan un poco.

40. Por los bocatas de calamares Allá sales del teatro y te comes una porción de pizza. Aquí te papas un bocadillo de calamares que no se lo salta un galgo.

41. Por 'la Rosalía' Nathy Pelusoz es un tornado… pero Rosalía es un ciclón. El tornado tiene fuerza, pero el ciclón es capaz de la devastación total.

42. Por La lengua de las mariposas Su Aristarain frente a nuestro José Luis Cuerda. Con todo el respeto, pero La lengua de las mariposas es superior a Un lugar en el mundo.

43. Por nuestros psicólogos El psicoanálisis se embarra. Te pasas toda la vida hablando del niño que fuiste, estás a punto de dormir y aún no te conoces a ti mismo. La terapia Cognitivo Conductual va al melón de las cosas. Facilita la vida en el día a día.

44. El “chamuyo” mola, pero siempre vence el “palique”.

45. Por Marisa Paredes La Marisa Paredes española noquea a la Cecilia Roth argentina. Aunque ambas comparten su cosa rota y profunda, su intelectualidad elegante y su fragilidad entreverada con fortaleza, Marisa tenía más altura, una extraña dignidad que la colocaba por encima de todas las cosas.

46. Viva Alfonsina Storni… pero tres vivas para García Lorca.

47. Penélope Cruz revienta a Dolores Fonzi.

48. Por las tapas Muy lindo lo de ir al café notable a pedir un cortado con medialunas de grasa o de manteca, pero la superioridad emocional del picoteo de tapas es incuestionable. La tortilla y las bravas no tienen parangón.

49. Por la sexualidad sin telos En Argentina se estila el “telo”, el hotel de alojamiento por horas para tener sexo, lo que genera una extrañeza y un misticismo en el erotismo que lo aleja de la normalidad. Nosotros tenemos la sexualidad y la desnudez integradas en el hogar y una visión más sana de la intimidad.