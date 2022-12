Una utopía cruda y rural en ‘La sonnambula’ de Bellini en el Teatro Real

El tema del sonambulismo siempre ha fascinado a los artistas románticos, pero en la actualidad es un asunto “difícil de defender”, asegura Lluch, ya que sabemos que no se debe a razones fantásticas e inexplicables, sino que se da cuando alguien está sometido a altos niveles de estrés. En el momento de abordar la historia, cuenta la directora de escena, para encontrar una explicación lógica al comportamiento de la protagonista “empezamos a preguntarnos muchas cosas: ¿por qué está tan estresada Amina? ¿por qué es diferente al resto del pueblo?”. Multitud de “cábalas psicológicas” que han servido para construir una lectura más contemporánea de una composición de 1831, momento marcado por la llegada de la industrialización y la revolución de la medicina moderna.

Lluch tampoco esquiva temas como el abuso que sufre Amina por parte de Elvino y del conde, sin embargo, insiste en que no se trata de una lectura feminista ni trata de exprimir causas sociales: “Se ha respetado el libreto, lo que hemos hecho es una lectura seria”. Para ella, “dirigir tiene cierta responsabilidad social y no me gustaría pensar que estoy defendiendo un abuso”. Por eso, sin desvelar el final, que es ligeramente distinto al del libreto original de Romani, “esta mujer no podía acabar en los brazos de una persona que la ha tratado mal”.