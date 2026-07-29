Ucrania apela ante el TAS la decisión del COI de readmitir a los deportistas rusos en los próximos Juegos Olímpicos

Ucrania está en contra de que los deportistas rusos vuelvan a competir en los Juegos Olímpicos. Con la guerra todavía abierta y sin visos de terminar, el conflicto sigue extendiéndose a lo deportivo.

El Comité Olímpico Ucraniano y el Ministerio de Justicia de Ucrania iniciaron los procedimientos legales necesarios para apelar ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) de Lausana (Suiza) la decisión del Comité Olímpico Internacional (COI) de readmitir a Rusia en sus competiciones.

El Comité Olímpico Ucraniano asegura que la decisión que tomó el pasado 7 de julio el COI, por la que levantaba la sanción a Rusia y le abría la puerta a su regreso a los JJOO de Los Ángeles 2028, contradice la Carta Olímpica.

No sólo eso, sino que los ucranianos también consideran que este cambio de dirección del Comité Olímpico Internacional va en contra de las "prácticas establecidas" por el propio organismo olímpico.

El Comité Olímpico Ucraniano argumentó que el COI dio este paso de forma “prematura” y sin verificar suficientemente si el comité ruso sigue interfiriendo en la jurisdicción del ucraniano, que no puede desarrollar en los territorios en cuestión ninguna actividad al estar en manos de Rusia.

La decisión del COI

Las restricciones a Rusia comenzaron en febrero de 2022. En aquella fecha el COI recomendó a las federaciones internacionales prohibir la participación de deportistas rusos y bielorrusos tras la invasión rusa a Ucrania.

Unos meses más tarde, en octubre de 2023, el Comité Olímpico Internacional suspendió al Comité Olímpico Ruso por haber admitido a consejos olímpicos regionales de las zonas del este y el sur de Ucrania ocupadas por las fuerzas del Kremlin, en las que por ley corresponde operar al Comité Olímpico Ucraniano.

Ahora el COI basa su decisión en que el comité ruso ha dejado de aceptar como afiliados a organizaciones deportivas de estos territorios ocupados.

Esta nueva política del organismo que dirige Kirsty Coventry se basó en "el derecho fundamental de los atletas a acceder al deporte y competir libres de injerencias políticas o presiones gubernamentales, derecho que fue reafirmado en la Cumbre Olímpica de diciembre de 2025".

Además, el COI reiteró en su comunicación que "la participación de los atletas en competiciones internacionales no debe verse limitada por las acciones de sus gobiernos, incluida su participación en una guerra o conflicto".

Así, tratando de normalizar la situación y de crear un nuevo clima, la puerta de los próximos Juegos Olímpicos se abre para los deportistas rusos mientras en Ucrania siguen sin dar crédito.