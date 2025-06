Un informe sobre Imane Khelif prueba que tiene características biológicas masculinas: ¿Perderá su medalla olímpica de París?

La campeona olímpica Imane Khelif vuelve a estar en el centro de una de las controversias más delicadas del deporte contemporáneo.

Un informe médico filtrado sostiene que la púgil argelina presenta un cariotipo masculino, es decir, que posee cromosomas XY, lo que ha llevado a diversos sectores del boxeo a cuestionar su elegibilidad para competir en la categoría femenina.

Esta revelación ha desencadenado una cascada de reacciones institucionales y mediáticas, e incluso ha reabierto el debate sobre si debería conservar la medalla de oro lograda en los Juegos Olímpicos de París 2024.

El informe filtrado

La controversia tuvo su origen en una prueba de género realizada a Khelif durante el Mundial de Nueva Delhi en 2023, bajo la supervisión de la Asociación Internacional de Boxeo (IBA).

Según el documento recientemente publicado por el periodista estadounidense Alan Abrahamson en 3 Wire Sports, el análisis identificó en la boxeadora la presencia de un patrón cromosómico XY, lo que según estándares médicos sería indicativo de un varón biológico.

El informe describe el hallazgo como "anormal" y añade: "El análisis cromosómico revela un cariotipo masculino".

Imane Khelif es recibida a lo grande en Argelia tras su oro en los Juegos de París Reuters

Khelif fue descalificada de ese torneo, pero más tarde el Comité Olímpico Internacional (COI) le permitió competir en los Juegos de París 2024, al considerar que cumplía con el criterio oficial: su pasaporte y certificado de nacimiento la registraban como mujer.

La respuesta del COI

El COI, que en 2023 retiró su reconocimiento a la IBA por falta de transparencia y mala gestión, se desligó de aquella descalificación.

Según explicó entonces su portavoz, "no se trata de un caso de deportista transgénero", y reiteró que la responsabilidad sobre los criterios de elegibilidad recae en cada federación internacional.

Sin embargo, el nuevo organismo rector del boxeo olímpico, World Boxing, ha decidido imponer una regulación más estricta.

Desde julio de 2025, todos los púgiles mayores de 18 años deberán someterse a una prueba genética PCR, capaz de detectar el gen SRY en el cromosoma Y, responsable del desarrollo sexual masculino.

Esta medida, según la entidad, busca garantizar "la seguridad de los participantes y la equidad competitiva entre hombres y mujeres".

En consecuencia, World Boxing ha comunicado que Khelif no podrá competir en ninguna de sus competiciones femeninas -incluyendo el Eindhoven Box Cup- hasta que se someta a dicha prueba.

Disculpas públicas

La decisión de World Boxing vino acompañada de una polémica adicional: la publicación del nombre de Imane Khelif como caso específico en su comunicado sobre la nueva política.

Esta exposición pública fue considerada una violación de su privacidad, por lo que el presidente del organismo, Boris van der Vorst, se vio obligado a pedir disculpas en una carta enviada a la Federación Argelina de Boxeo.

"Ofrezco una disculpa formal y sincera por haber hecho pública su identidad en un asunto tan sensible. Reconozco que su privacidad debió haber sido protegida", afirmó el directivo, intentando calmar las aguas tras el aluvión de críticas recibidas.

El silencio de Khelif

Mientras la polémica sigue creciendo, Imane Khelif ha evitado pronunciarse directamente sobre el contenido del informe filtrado.

En lugar de eso, optó por publicar en redes sociales un mensaje conmemorativo con motivo del Día Mundial de los Padres, celebrado junto a UNICEF, organización de la que es embajadora.

En su mensaje, la campeona escribió: "Hoy me convertí en campeona, pero todo comenzó hace mucho tiempo. Cuando mis padres creyeron en mí, incluso cuando el sueño parecía demasiado grande. Cuando me apoyaron, me escucharon y estuvieron a mi lado".

Con estas palabras, la púgil se limitó a rendir homenaje a su familia, eludiendo la polémica.

La boxeadora argelina Imane Khelif celebra su oro conquistado en París 2024 Reuters

Decisiones divididas

El caso Khelif no es nuevo. Junto con la taiwanesa Lin Yu-ting, también excluida por la IBA en 2023 por presuntas irregularidades de género, fue readmitida en los Juegos de París por el COI, donde ambas acabaron ganando medallas.

Este hecho encendió el debate, especialmente entre rivales y federaciones, muchas de las cuales pusieron en duda que la competición se hubiera desarrollado bajo condiciones equitativas.

Según expertos, la situación de Khelif podría corresponder a una condición médica conocida como DSD (diferencias en el desarrollo sexual).

Estas condiciones, según el NHS británico, incluyen anomalías genéticas, hormonales y anatómicas que afectan la definición sexual de una persona.

Es posible que personas con DSD tengan cromosomas XY, niveles altos de testosterona y características físicas femeninas, lo que plantea serias interrogantes sobre su inclusión en categorías deportivas por sexo.

¿Corre peligro su medalla?

Una de las principales inquietudes ahora es si Khelif podría perder su oro olímpico, que supuso la primera medalla femenina para Argelia en boxeo.

Hasta ahora, el COI ha mantenido una postura firme en su decisión de reconocerla como campeona, respaldando su elegibilidad según los criterios vigentes en París 2024.

"No hay absolutamente ninguna verdad en los rumores de que el COI planea despojarla del oro", indicó un portavoz al ser consultado por Reuters.

El organismo también ha aclarado que esperará a que World Boxing defina un proceso de verificación "seguro, justo y legalmente ejecutable" antes de revisar cualquier participación futura.

Imane Khelif, de 26 años, insiste en que siempre ha sido mujer y que está siendo víctima de una campaña de desinformación.

En febrero de este año, rompió su silencio y aseguró: "Durante dos años he mantenido la cabeza alta mientras se utilizaba mi nombre e imagen sin autorización para agendas políticas y personales a través de mentiras sin fundamento. Pero el silencio ya no es una opción".

También anticipó acciones legales para defender sus derechos y dijo que planea seguir compitiendo hasta Los Ángeles 2028, con la vista puesta en revalidar su oro.

Imane Khelif, durante su combate en la final de los JJOO. REUTERS.

Marcará un precedente

La controversia que rodea a Khelif pone de manifiesto los vacíos y tensiones normativas en el deporte de alto nivel, donde el binomio sexo-género ya no puede abordarse sin criterios científicos claros y sensibilidad institucional.

El desenlace de este caso, aún abierto, marcará un punto de inflexión para futuras políticas deportivas en torno a la inclusión, la biología y la equidad en la competición.

Hasta entonces, la pregunta sigue en el aire: ¿puede una atleta con cromosomas XY competir entre mujeres si siempre ha vivido como una?

La respuesta definirá no solo el futuro de Imane Khelif, sino el de todo el boxeo femenino en los Juegos Olímpicos.