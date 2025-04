La dura confesión de un medallista olímpico español: "Se han deshecho de mí como si fuera una bolsa de basura"

No se le acaban los problemas a la Federación Española de Piragüismo. Apenas unas semanas después del malestar mostrado por Teresa Portela, ahora ha sido Rodrigo Germade quien ha arremetido duramente contra el ente federativo.

En una entrevista en el Faro de Vigo, el palista gallego de 34 años aseguró que se "han deshecho de mí como si fuera una bolsa de basura" en referencia al comportamiento que han tenido con él en los últimos meses.

Germade fue integrante del K4 500 que se colgó un bronce en los Juegos Olímpicos de París 2024 tras la plata lograda tres años atrás en Tokio con los mismos compañeros (Saúl Craviotto, Carlos Arévalo y Marcus Cooper).

Sin embargo, el de Cangas no estará este año entre los cuatro miembros de la embarcación y denunció ante el medio gallego lo que él considera una injusticia, además de revelar sus problemas de ansiedad.

"Al regresar de los Juegos estuve con ansiedad, como una depresión, sin ganas de hacer nada. Hablo con Miguel (García, su entrenador) cuando ya había dejado de entrenar y me dice que me tome un respiro, que desconecte para volver", explicó Germade.

El gallego no estará en la Copa del Mundo de Szeged después de haber entrenado poco con el equipo: "Me quedé a solo ocho décimas de haber conseguido entrar en la final y de tener plaza. Estaba para poder competir en una prueba, pero cuando pones tres el mismo día con solo tres meses y medio de entrenamiento no me daba", añadió.

"Se han deshecho de mí como si fuese una bolsa de basura. Han aprovechado esto para quitarme de en medio. Ni siquiera el presidente, al que tenía como amigo, se ha dirigido a mí. Esperas algo de empatía, de ánimos, nada de nada. Han hecho borrón y cuenta nueva", concluyó el medallista olímpico.

El caso de Portela

Del mismo modo, el pasado 7 de abril fue la palista Teresa Portela quien arremetió contra la Federación de Piragüismo. La subcampeona de K1 en los Juegos de Tokio 2020 renunció a participar en las pruebas clasificatorias para el Mundial al sentir "desprecio" por parte del organismo que preside Javier Hernanz al equipo femenino de kayakistas.

A través de un vídeo publicado en sus redes sociales, la piragüista señaló que "después de 25 años de dedicación, esfuerzo y compromiso con mi profesión y con el desarrollo del piragüismo femenino en España, y tras la publicación, hace apenas un par de semanas, de los criterios definitivos establecidos por la RFEP, he tomado la difícil decisión de no asistir a este selectivo".

"Para mí es inviable tener que trasladarme. Desde hace 11 años mi día a día ha supuesto un desafío constante para poder equilibrar la conciliación entre mi vida familiar y mi carrera deportiva", añadió en el video publicado en su cuenta de Instagram.