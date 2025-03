Khelif desafía a Donald Trump: la boxeadora cuyo género se puso en duda peleará por su 2º oro en Los Ángeles 2028

Imane Khelif, la boxeadora argelina que conquistó el oro en la categoría de peso wélter en los Juegos Olímpicos de París 2024, ha dejado claro que no se dejará intimidar por Donald Trump ni por la polémica que marcó su carrera en el último año.

La argelina ha anunciado que peleará por su segunda medalla dorada en Los Ángeles 2028, desafiando así las afirmaciones del presidente de Estados Unidos, quien ha insinuado falsamente que Khelif es una atleta transgénero.

El camino de Khelif hacia la gloria olímpica no ha sido sencillo. En 2023, la Asociación Internacional de Boxeo (IBA) la descalificó de los Campeonatos Mundiales tras un supuesto test de sangre que la hacía inelegible para competir en la categoría femenina.

Sin embargo, el Comité Olímpico Internacional (COI) determinó que esos resultados carecían de validez, permitiéndole así participar en París 2024.

A pesar de los ataques, la polémica de sus rivales y los rumores, la boxeadora se llevó la primera medalla de oro femenina en la historia del boxeo argelino.

Khelif responde a Trump

Tras su victoria en París, Khelif se ha convertido en un símbolo de resistencia. En recientes declaraciones a ITV Sport, respondió a las políticas de Trump sobre la participación de atletas trans en el deporte femenino.

"El presidente de Estados Unidos tomó una decisión relacionada con las políticas transgénero en su país. Yo no soy transgénero. Esto no me concierne y no me intimida. Esa es mi respuesta", afirmó.

La controversia alcanzó su punto máximo durante los Juegos de París, cuando la boxeadora italiana Angela Carini abandonó el ring a los 46 segundos de su combate contra Khelif, negándose a darle la mano en la ceremonia post-pelea.

La situación generó una oleada de especulaciones y ataques que afectaron la salud mental de la campeona y llevaron incluso a su madre a ser hospitalizada debido al estrés.

"Me vi profundamente afectada psicológicamente y me sentí desalentada, pero siempre supe lo que estaba ocurriendo", confesó Khelif. "Incluso durante los Juegos Olímpicos, conté con un equipo de especialistas que me brindaron apoyo. Sin su ayuda, podría haber caído en una espiral de depresión".

Imane Khelif es recibida a lo grande en Argelia tras su oro en los Juegos de París Reuters

El futuro de Khelif

La IBA, entidad que inicialmente la descalificó, ha perdido reconocimiento por parte del COI debido a su falta de transparencia y gestión cuestionable.

Thomas Bach, presidente del COI que pronto dejará el cargo, y Khelif han instado al nuevo responsable del Comité Olímpico a defender los valores del juego limpio. "Me veo como una mujer, como cualquier otra. Nací mujer, crecí como mujer y he vivido toda mi vida como tal", afirmó.

"Competí en los Juegos de Tokio y en otros campeonatos mundiales. Pero solo cuando empecé a ganar se desataron estas campañas en mi contra".

A pesar de los obstáculos, Khelif ya ha tomado una decisión importante para su carrera: dar el salto al boxeo profesional.

"Voy a ingresar al mundo del boxeo profesional. Tengo muchas ofertas y pronto tomaré una decisión sobre dónde pelearé", declaró en una conferencia de prensa.

Además, reveló que se está preparando un documental sobre su historia, que se emitirá en plataformas internacionales.

La campeona también tuvo que lidiar con informaciones falsas sobre su descalificación de los Juegos Olímpicos de París y su supuesta prohibición en el boxeo.

La Organización Mundial de Boxeo (WBO) aclaró oficialmente que nunca ha sancionado a Khelif y que los rumores sobre la revocación de su medalla eran completamente falsos.

"Felicitamos a Khelif y le deseamos éxito en todos sus futuros desafíos", expresó Gustavo Olivieri, consejero legal de la WBO.