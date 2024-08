Final por el bronce en fútbol femenino olimpiadas 2024: España - Alemania, dónde juegan, día y horario

España vio desvanecerse su sueño en la semifinal de París 2024 en un desafortunado encuentro en el que Brasil capitalizó todos los errores mostrados por la campeona del mundo a lo largo del torneo, impidiéndole así a las debutantes llegar a la final.

El equipo dirigido por Montse Tomé luchó hasta el último momento para remontar los goles en propia puerta de Irene Paredes, junto a los tantos de Portilho, Adriana y Kerolin, con un doblete de Salma, pero la brecha fue insuperable. Ahora, España competirá por la medalla de bronce contra Alemania en Lyon.

Este martes, en Marsella, España y Brasil se volvieron a encontrar. Después de haberse enfrentado en el último partido de la fase de grupos en Burdeos, se midieron en una semifinal donde las campeonas del mundo no lograron vencer nuevamente a Brasil, que aprovechó el momento para vengarse.

El equipo de Montse Tomé, al igual que en los encuentros contra Japón y Colombia, comenzó mal el partido y pagó caro su falta de concentración, decisión y contundencia. Aunque las sensaciones a lo largo del torneo no fueron las mejores, la calidad individual y el prestigio de ser las campeonas del mundo mantuvieron viva a España hasta este punto.

España jugará contra Alemania el 9 de agosto en la lucha por la medalla de bronce a partir de las 15:00 en un encuentro disputado en el Estadio de Lyon.

El perdón de Cata Coll

Cata Coll, guardameta del FC Barcelona y de la selección española de fútbol femenino, que falló en el pase en el primer y cuarto gol que encajó de Brasil (4-2) atendió a la prensa llorando y quiso “pedir perdón” porque, consideró, no estuvo “a la altura del equipo”.

“Primero de todo pedir perdón. Creo que no he estado a la altura del equipo. A veces se está arriba y otras abajo. Me ha tocado la parte mala. Pero orgullosas de mi gente, creo que han luchado hasta el final para intentar darle la vuelta. Tengo que pedir perdón a mis compañeras, hoy se me ha cerrado todo. No ha sido mi día, pero queda otro partido importante e intentaremos conseguir el bronce y ojalá sea así”, dijo en zona mixta.

“La máscara me la he quitado en el vestuario, de rabia, y ya luego ni me he acordado. Pito, pedir perdón a mis compañeras, a la afición. Hoy no he estado, es la realidad, pero nos queda un partido importante y espero poder ganarlo”, añadió.

Cata Coll y Gabi Portilho, enfrentadas Reuters

“Tenemos tres días. Esto ya está. Hoy dormiremos poco. Será un día duro, pero España está aquí, España sigue e iremos a por ese bronce. Que nadie dude que lucharemos por ello”, completó.

Una Cata Coll que criticó el comportamiento de las jugadoras de Brasil, que pasó a la final tras vencer 4-2 a España.

“Creo que el compañerismo en este equipo -Brasil- no existe. Duele porque, además, son compañeras de profesión. Pero ellas juegan a eso, es su juego, y no nos tenía que haber sacado del partido. Tengo que reconocer que en alguna ocasión me ha sacado. Pero ya está. El partido, personalmente es para olvidar”, señaló.