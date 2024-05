Gracia Alonso, la heroína del 3x3 y su canasta de espaldas: "Es una mezcla de intuición y orientación"

Los Juegos Olímpicos evolucionan y las disciplinas van rotando cada cuatro años. El baloncesto es uno de esos deportes que forman parte del cambio y una variante como es la modalidad de 3x3 volverá a tener su dosis de protagonismo en París 2024, y lo que es mejor, con España como protagonista.

La Selección femenina de 3x3 consiguió el billete olímpico e hizo historia para el deporte español al ser el primer equipo de esta variante del baloncesto que consigue llegar a unos Juegos Olímpicos. Mucha culpa de esta gesta la tiene Gracia Alonso, que sobre la bocina y con un memorable lanzamiento de espaldas a canasta consiguió la canasta definitiva en el Preolímpico disputado en Hungría. Una acción que ha dado la vuelta al mundo.

La jugadora vasca ha formado un cuarteto mágico con Sandra Ygueravide, Vega Gimeno y Juana Camilión. Las cuatro han construido en el último año un bloque casi indestructible y han terminado consiguiendo un éxito que se recordará durante mucho tiempo.

Todavía con el teléfono móvil echando humo, Gracia Alonso, la jugadora más reclamada de los últimos días, atiende la llamada de EL ESPAÑOL para repasar cómo fue el momento de esa canasta que quedará para la historia.

Recién renovada por el Estudiantes de la Liga Endesa Femenina, celebra el éxito y lo que está viviendo en las últimas horas. Enfermera de formación, el baloncesto le ha regalado uno de los momentos más mágicos que ha vivido hasta el momento.

Enfermera de formación y con experiencia en el servicio de neurofisiología durante la época más dura de la pandemia, ahora ha tenido que pedir un justificante a la Federación porque había recibido una llamada para trabajar este verano en Basurto. Estará trabajando, en efecto, pero con un balón entre las manos.

¿Cuántas llamadas ha recibido en las últimas horas?

Un 'porrón' de ellas. Se me satura el móvil, se me acaba la batería y se me solapan las llamadas con tres o cuatro a la vez. Encima yo soy de las que se le olvidan el teléfono móvil en casa, así que te puedes imaginar. Es algo bárbaro, y eso que no he entrado ni en las redes. Estamos que no lo asimilamos del todo, todavía un poco en shock.

¿Hubo celebración por el pase a los Juegos?

Sí que la hubo. Estuvimos también con la Selección masculina, con el cuerpo técnico, estaba Elisa Aguilar (la presidenta de la FEB) y hubo muchos brindis.

Gracia Alonso, a la izquierda de la imagen, junto a Sandra Ygueravide, Vega Gimeno y Juana Camilión. FEB

¿Qué os dijo la presidenta?

Nos dio la enhorabuena y nos dijo que esto ha propulsado mucho a esta disciplina a nivel nacional. También que va a hacer todo lo posible para sacar una sección potente de 3x3.

Si volvemos a revivir el Preolímpico, llega el Canadá - España, un partido definitivo. ¿Había nervios?

La gente ha visto la última canasta, pero pocos sabemos por lo que hemos pasado. Hemos hecho un pedazo de torneo para llegar al último partido, no queríamos jugar otro, era ese partido o morir.

Daba cierta seguridad y confianza poder contar con jugadoras tan experimentadas como Vega Gimeno o Sandra Ygueravide, y ha sido especial el hecho de poder dar un paso al frente y ayudarlas. Asumimos responsabilidades y Sandra no se tuvo que poner la capa de súper heroína hasta los últimos partidos.

[Clark ya mira a la historia del baloncesto de EEUU: 30 puntos en su última final como universitaria]

Siempre hemos jugado muy serias, con las ideas muy claras. Comenzamos muy bien ese partido, pero una no se puede despistar en esta disciplina. Esa canasta representa la adrenalina de luchar hasta el final y ha salido sorprendentemente así. Estamos muy orgullosas del trabajo, es cierto que los sueños se cumplen, pero hay que sudarlos, trabajarlos y no nos ha regalado nadie nada.

¿Cómo fueron los partidos anteriores?

En esta disciplina hace mucho el tener experiencia juntas, sobre todo en el 3x3 que es una plantilla tan reducida y por los espacios de la cancha. La sinergia que se crea entre las cuatro, el saber leernos bien, saber potenciar la especialidad de cada una. El hecho de tener perfiles de jugadoras muy versátiles y con facetas distintas, es lo que hace que el conjunto esté tan compenetrado.

Y usted, ¿qué aporta a este equipo?

He notado una evolución en las cuatro con respecto al verano anterior en lo que es el conjunto. Hay cero individualidades y sabíamos que lo íbamos a conseguir juntas. Me he notado mucho más libre y con margen de anotación, con mucha determinación al aro, quizás algo en lo que antes estaba más cohibida porque había gente con más experiencia.

Para mí esta canasta es un logro individual brutal, representa no sólo lo que es el 3x3, sino que me representa a mí y a mi relación con el baloncesto. Considero que no soy una jugadora muy talentosa con el balón, pero estoy donde estoy por el esfuerzo y por la disciplina. Me considero muy afortunada de disfrutar de esto de la forma en la que lo hago.

📹 La canasta del torneo en palabras de su PROTAGONISTA 🦸



🎙️ GRACIA de mi VIDA: "Es un tiro que no se practica... pero ha salido de cara" 🪙#3x3OQT | #LaFamilia #SelFEM3x3 🇪🇸 #SomosEquipo pic.twitter.com/W4NToFaC5X — Baloncesto España (@BaloncestoESP) May 20, 2024

¿Cuánto tiempo lleva este grupo de cuatro jugadoras juntas?

Lo mantenemos desde el verano anterior. Hemos jugado las Woman Series, que sirven para mantener los puntos en el ranking, para mantenerte activa y ganar experiencia. En el Europeo culminamos con la medalla de plata y se ha ido cocinando poco a poco. Estuvimos cuatro días en Valencia y otros tantos en Serbia preparando el torneo.

¿Es una sorpresa llegar hasta aquí y lograr el pase a los Juegos Olímpicos?

Íbamos con la idea muy clara de lo que queríamos y a lo que íbamos. Sobre todo gracias a Sandra y a Vega, que se quedaron a las puertas de estar en Tokio y eso nos lo han transmitido de tal forma que no había opción a no estar en París. Para nosotras no es ninguna sorpresa, lo hemos peleado, lo hemos sufrido y no nos han regalado nada.

Hablemos de la última jugada del partido y la canasta.

No estaba planificado que me la jugara yo, de hecho era la última posibilidad de todas. No supimos leer que las dos grandes defendían a Sandra y a mí una pequeña. Buscábamos una entrada al aro. Yo me crucé a la altura del tiro libre, me la dejaron en bandeja y la podría haber devuelto, pero asumí la responsabilidad sin pensarlo.

Me levanté, y es cierto que fue algo inestable el tiro porque lo tuve que modificar en el último momento. Según salió la bola, sabía que no iba a entrar porque tuve que bombear mucho el tiro. Enseguida, cuando aterricé, fui a robarle la pelota a la jugadora de Canadá, la mandé al otro lado del aro y luego el tiro de espaldas es una fórmula entre intuición, orientación y el tacto final.

Fue suficiente para hacer el milagro. Tardamos milésimas de segundo en que nuestras caras pasaran de la estupefacción a la alegría y a la histeria descontrolada. Me han llegado vídeos de familiares y amigos que se grabaron esos últimos minutos, la emoción que transmite esa canasta... Toda la gente que me conoce sabe lo que significa el baloncesto para mí y lo que he luchado por estar donde estoy.

La selección española de baloncesto femenino 3x3 durante el preolímpico FEB

[Helena Pueyo, la joya española que se codea con las estrellas de la WNBA y que sueña con los JJOO]

¿Cómo fue la reacción del grupo tras la canasta?

Hubo muchos gritos, pero sobre todo nos dio la risa. Empezamos a reírnos con una risa histérica. Mis compañeras saben que yo no me caracterizo por ser una jugadora superexigente conmigo misma. Para mí el baloncesto es otra parte de mi vida y no me obsesiono con esto. Ellas saben perfectamente que es algo natural y que es necesario tener otras distracciones porque tú eres tu peor enemigo. Dije, 'qué regalo me acaba de hacer el baloncesto'.

[España se clasifica para los JJOO tras la victoria de Japón en el Preolímpico femenino de baloncesto]

Además, fue algo histórico para el deporte español.

Encima es eso, esto es historia para la sección de 3x3 femenina porque nos hemos clasificado para los primeros Juegos Olímpicos de esta disciplina.

¿Qué le diría a alguien que no ha visto nunca el 3x3? ¿Le parece bien esta modernización de los Juegos Olímpicos?

Es justo eso que comentas, la modernización. Adaptarnos a la época en la que estamos viviendo y poder generar algo que, relacionado con el deporte, se pueda adaptar a la sociedad de hoy en día, donde es todo rápido. Creo que va a haber un boom del 3x3 en un corto plazo.

La selección española de baloncesto femenino 3x3 durante el preolímpico FEB

Al final, esto también es un éxito más para el baloncesto español, un deporte que ha dado muchas alegrías.

El baloncesto tiene muy buena cuna en España y siempre hemos sido un país muy competitivo en todos los clubes. Hay chicas muy talentosas que decidimos seguir jugando en España por no ir a otro lado, porque la Liga Femenina es una de las mejores a nivel europeo y muchas extranjeras vienen y nos nutren, impulsan la competición.

Y ahora en París, ¿a qué aspiran? ¿Van a por la medalla?

Ahora no vamos a ir a París de paseo, vamos a por la medalla porque si no para qué vamos a ir. Obviamente, los sueños no se cumplen solos y va a requerir de un verano intenso y de preparación. Hay selecciones top mundiales como Estados Unidos, China, Francia que es una selección muy potente y que apuesta por su formación en 3x3. Australia tiene un cuarteto muy físico, Alemania, Azerbaiyán, Canadá... Va a estar difícil, pero nos gustan los retos y nos proponemos lo mejor, nos exigimos lo mejor.