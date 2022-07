El COI amenaza a Rusia con vetar su participación en París 2024 por la guerra con Ucrania

Si la bandera de Rusia ya se quedó fuera de Rio 2016 y Tokio 2020, la guerra con Ucrania puede provocar una sanción aún más contundente. Craig Reedie, uno de los miembros más antiguos del Comité Olímpico Internacional, expuso públicamente que los atletas rusos y bielorrusos difícilmente podrían estar en los próximos Juegos Olímpicos de París 2024. Quedan dos años para la cita, pero Craig Reedie, vicepresidente del COI y expresidente de la Agencia Mundial Antidopaje, ha presentado esta idea.

Recordar su puesto en la AMA es relevante, ya que fue el responsable de esa sanción por el escándalo del dopaje de estado. Reedie explica en The Guardian que el problema ya se está discutiendo porque las competencias clasificatorias para los Juegos Olímpicos comienzan este verano. Por ahora, no pueden competir en todas las modalidades después de que el propio COI recomendase a las federaciones que no facilitaran la participación de rusos y bielorrusos.

"Me temo que habrá que tomar una decisión en relación con estos dos países. Y me parece que el sentimiento general es que estos atletas no deberían intentar clasificarse. Creo que la mayoría de las personas luchan por encontrar una forma de encontrar algún tipo de representación. Por el momento, no hay una forma clara de hacerlo. Por lo tanto, debemos mantener el statu quo", fueron las palabras que usó Reedie para explicar que Rusia podría no estar ni sin su bandera.

La Torre Eiffel alumbrada con los colores de París 2024 Reuters

El COI no ha cambiado su perspectiva sobre dejar a los deportistas rusos participar en las competiciones internacionales cuatro meses después de impulsar esa decisión. La guerra sigue en Ucrania y mientras que se prolongue será difícil que el máximo estamento del olimpismo cambie de opinión. Mientras tanto, Rusia planea competiciones para que sus deportistas puedan exhibir sus habilidades contra otros al más puro estilo de unos Juegos.

Es más, Vladimir Putin ya hizo una exhibición con sus propios Juegos Paralímpicos de Invierno mientras el COI no les dejó participar en la última edición de Tokio 2020. No estaba solo en esta cita. Bielorrusia, que también estaba incluida en el veto por el apoyo a Moscú en la invasión de Ucrania, Tayikistán, Armenia y Kazajistán han participado en esta fiesta privada. Por sus éxitos, el Comité Paralímpico Ruso compensó a sus campeones.

Las raras excepciones han sido el ciclismo, el boxeo, el judo y el tenis, que han permitido a los rusos competir internacionalmente de forma individual. Eso sí, no ha sucedido en todos los campeonatos como pasó con Wimbledon. Esto provocó que la ATP y la WTA no repartieran puntos por los resultados del torneo. Es especialmente llamativo que en el cuadro femenino terminase levantando el trofeo una tenista nacida en Moscú, pero nacionalizada por Kazajistán, como Elena Rybakina.

"El problema que tenemos ahora es que, unos dos años antes de los Juegos, comenzará el período de clasificación. Y este es un problema real para las federaciones, que tienen una instrucción clara de que han acordado que no deben invitar a rusos y bielorrusos a ningún evento. Entonces, viendo todo esto, es poco probable que alguien participe en estas calificaciones, con la excepción de estas tres modalidades que hacen las cosas de manera diferente", remarca Reedie.

