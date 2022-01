Ander Mirambell y Queralt Castellet, abanderados de España en los JJOO de Invierno de Pekín 2022

El presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco, ha comunicado a Ander Mirambell y Queralt Castellet que serán los abanderados de España durante la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín 2022. El piloto de skeleton y la snowboarder tendrán el privilegio de representar a toda la nación y a los 14 deportistas que van a esta edición. El comité ejecutivo del COE ha aprobado la propuesta del máximo responsable de la entidad. La ceremonia de inauguración será el próximo viernes 4 de febrero de 2022 a las 18:30 horas.

España repite formato con un hombre y una mujer como abanderados como sucedió en Tokio 2020. Castellet ya fue abanderada por España en solitario en Vancouver 2010 y participará en sus quintos Juegos, mientras que Mirambell lo hará en sus cuartos. Representarán a una pequeña delegación que tendrá sus principales opciones de medalla en la de Sabadell y Lucas Eguibar, el también snowboarder que precisamente fue abanderado en Pyeongchang 2018.

Además de Queralt, otras tres mujeres han sido abanderadas durante una ceremonia inicial en los Juegos Olímpicos de Invierno. Blanca Fernández Ochoa (Sarajevo 1984 y Albertville 1992), Ainhoa Ibarra (Calgary 1988 y Lillehammer 1984) y María José Rienda (Turín 2006). Como sucedió en los de verano, por primera vez serán un hombre y una mujer los encargados de portar la bandera española en una ceremonia olímpica invernal.

OFICIAL: El Comité Ejecutivo del COE confirma que los abanderados del equipo olímpico español en #Beijing2022 serán Ander Mirambell y Queralt Castellet.



El @COE_es volverá a desfilar con dos abanderados, tras hacerlo por primera vez en #Tokyo2020. — Comité Olímpico Español (@COE_es) January 25, 2022

El equipo español que participará en Pekín 2022 estará formado por 14 deportistas, cinco de ellos en las disciplinas de hielo y nueve en las de nieve. La Real Federación Española de Deportes de Hielo estará representada por Mirambell, los patinadores Laura Barquero y Marco Zandron y Adrián Díaz y Olivia Smart. La de Deportes de Invierno acudirá a Pekín con Adur Etxezarreta, Joaquim Salarich, Nuria Pau, Javier Lliso, Thibault Magnin, Imanol Rojo, Jaume Pueyo, Eguibar y Castellet.

Ander, agradecido

Mirambell, nacido en Barcelona el 17 de febrero de 1983, disputará en Pekín sus cuartos Juegos Olímpicos. Debutó en Vancouver 2010 firmando una vigesimocuarta posición, mismo puesto que logró cuatro años después en Sochi 2014. En PyeongChang 2018 subió una plaza para terminar vigesimotercero. El pionero del skeleton en España estará en la que será su última cita como profesional en esta modalidad consiste en tirarse con un trineo de cabeza a toda velocidad por una pista y ser más rápido que nadie.

Quería agradecer al @COE_es y a todas las federaciones que me han designado abanderado de los @Beijing2022 con @q_castellet Es un Honor y una gran responsabilidad liderar a los 14 DEPORTISTAS que nos representarán en los próximos Juegos Olímpicos #Go4nder #GoAnder #Abanderado 🇪🇸 pic.twitter.com/TxI7FLjH0Y — Ander Mirambell OLY (@AnderSkeleton) January 25, 2022

"Es un orgullo liderar a una delegación con catorce deportistas que son auténticos héroes. Agradezco de corazón que me transmitáis esa responsabilidad porque es algo que no se puede conseguir con resultados. Representaremos con el corazón y con pasión a nuestro país", expuso en un vídeo que compartió en sus redes sociales.

La gran opción

Castellet llega a esta cita con un nivel en este final de 2021 y comienzo de 2022 insultante. Seguramente, uno de los mejores toda su carrera deportiva. Por ello, el reto de Pekín 2022 que ya se dibuja en el horizonte será un buen momento para medir su envergadura a nivel internacional y para soñar con esa medalla que sería historia del deporte español. Los resultados que ha ido sumando a su extenso palmarés le convierten en una de las grandes atracciones de la armada nacional.

OFICIAL | Ander Mirambell y Queralt Castellet, abanderados de España en los Juegos Olímpicos de #Beijing2022



Queralt repite como abanderada tras serlo en Vancouver 2010.



Aquí os dejo la reacción de la crack española pic.twitter.com/dorvbe0ZS9 — José Manuel Amorós (@AmorosCuatro) January 25, 2022

"Me hace mucha ilusión porque no me lo esperaba y menos después de haber sido abanderada en Vancouver. Es una sorpresa increíble. Es un honor llevar la bandera junto a Ander y estoy deseando estar allí", explicó tras conocer la noticia.

