De Ana Peleteiro a Alberto Ginés: los olímpicos españoles se convierten en referentes sociales

España se marchó de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 con 17 medallas y la sensación de haber podido llevarse más de no ser por la mala fortuna. Un éxito deportivo que fue acompañado del salto al estrellato de más de un deportista. La personalidad de los representantes españoles, y la atmósfera reivindicativa que hubo durante toda la competición, hizo de cada jornada una oportunidad para lanzar un mensaje clave.

Mientras Simone Biles colocaba el tratamiento de la salud mental en el centro de todos los focos, o el medallista Tom Daley normalizaba la participación de atletas del colectivo LGTBI en la élite, los españoles que acudieron a Tokio también aprovecharon su oportunidad. Unos antes de la competición, como un Saúl Craviotto que confesó la presión que sentía ante las grandes expectativas puestas en su participación. Y otros después, como un Marc Tur que, después de rozar la medalla en marcha, quiso evitar malentendidos sobre su participación en los Juegos y su condición sexual.

"Soy abiertamente gay, ni soy de los primeros olímpicos homosexuales en reconocerlo, ni espero ser de los últimos por el hecho de darle más visibilidad al colectivo. Ellos me ayudaron a romper con mis inseguridades,mis miedos y me enseñaron a luchar por lo que quiero sin importar", escribió en sus redes sociales tras leer que era el primer olímpico en declararse homosexual.

Ray Zapata, en el podio, con la medalla.

Además, también destacaron los casos de superación. Desde Ray Zapata, que fue una de las grandes sorpresas en gimnasia y en cuya historia se encontraba el frenazo a un desahucio que pudo sufrir su familia, hasta Maialen Chourraut, que fue el mejor ejemplo de como esquivar las complicaciones de la conciliación familiar y los entrenamientos de máxima exigencia. Un reflejo perfecto de la sociedad española representado a través del deporte en un escenario internacional.

Una serie de historias que ayudaron a convertir estos Juegos Olímpicos de Tokio 2020 en uno de los más reivindicativos de la historia y que, en el caso concreto de España, catapultaron a algunas de sus figuras con ayuda de unas redes sociales cada vez más protagonistas en la evolución deportiva y apoyo de cada deportista profesional.

La juventud de Alberto Ginés

El escalador puede que sea el rostro con mayor crecimiento en cuanto a popularidad se refiere tras la cita olímpica. Alberto Ginés llegó con apenas 18 años, sin estar en las quinielas de las medallas y con el objetivo de dejar una buena imagen en una competición que se estrenaba como olímpica. El de Cáceres fue avanzando con tesón y acabó situándose como un candidato a llevarse el metal. Finalmente lo logró y escribió su nombre en los libros de historia olímpica, tanto de España como a nivel internacional. Sin embargo, lo mejor en términos personales estaba por llegar.

Las redes sociales de Ginés, las habituales de un chico que no era conocido, empezaron a multiplicar sus seguidores. El joven era tajante en temas políticos y sociales. Incluso a veces tiraba de humor y de experiencias amorosas. Alberto Ginés acabó siendo el espejo en el que muchos jóvenes podían mirarse. Un carácter reivindicativo que mantuvo después de su oro al reclamar instalaciones adecuadas en España para poder seguir compitiendo.

Alberto Ginés intentando levantarse tras caer en la segunda prueba Reuters

Ginés, de hecho, destacó la sorpresa que había vivido por esa explosión de seguidores. "No sabía la repercusión que iba a tener todo. Pensaba que iba a ser más pequeño, cosa de una semana o así, pero me alegro de que no sea así y de que la gente se siga interesando en mí", reconoció a EL ESPAÑOL. Meses después, Alberto Ginés es un habitual en los eventos que encajan en sus gustos... y en las galas que hace un tiempo podía conocer de oídas en los medios. Un ejemplo para muchos en un país en plena crisis económica especialmente en la generación más joven.

La sinceridad de Peleteiro

La atleta gallega se convirtió en medalla de bronce con un récord de España en triple salto. Un logro que recompensó el trabajo de Ana Peleteiro y que, como en el caso de Alberto Ginés, provocó el auge de sus seguidores en redes sociales. La hemeroteca, como era de esperar, hizo acto de aparición y la medallista vio cómo un mensaje a Santi Abascal en 2020 se hacía viral. Peleteiro, en respuesta al líder de Vox, aseguró que Galicia solo tenía verde los montes en referencia al peso del partido en la comunidad. Una 'intromisión' en política que ya puso a la atleta en el centro de algunas críticas.

Peleteiro lidió con eso y con más. Especialmente porque, en pleno debate sobre la igualdad racial, la gallega aprovechó una entrevista en la televisión pública para normalizar la participación de deportistas españoles de raza negra sin ningún tipo de polémica. Durante esa entrevista, su compañero Ray Zapata se definió como un atleta "de color", algo que Peleteiro matizó: "Somos negros". El vídeo dio la vuelta a las redes y el discurso de la saltadora protagonizó numerosos titulares.

.@apeleteirob responde contundentemente a la polémica que generó sus declaraciones #PeleteiroEH pic.twitter.com/IM0BjDUFKf — El Hormiguero (@El_Hormiguero) September 7, 2021

El mensaje, aunque pudiera parecer baladí, era el impulso idóneo a la normalización de la diversidad nacional. Y ella misma, a la vista de la repercusión, explicó sus palabras en El Hormiguero. "No fue politizar nada. Todos mis éxitos se han hecho virales. Yo soy española, nunca he sentido un desprecio por ser negra, pero no era el caso de mi amigo Ray. Él nació fuera, lleva toda la vida aquí y es más español que los plátanos de Canarias", indicó.

"La diferencia nos enriquece. Países como Francia o Italia nos comen en resultados deportivos porque lo que les importa es que sea de su país, y punto". Un discurso que otros como Mo Katir, participante en la prueba de 5.000 metros en Tokio, repitió ante aquellos que le definían como un "atleta marroquí" a pesar de estar en el equipo español. Una vez más, los deportistas reflejaron la variedad social y no dudaron en pronunciarse en los temás más escabrosos en plenos Juegos de la reivindicación.

