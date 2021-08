Simone Biles revela la muerte de un familiar durante los JJOO

La estrella de la gimnasia mundial Simone Biles reveló que su tía murió "inesperadamente" durante los JJOO de Tokio 2020. La estadounidense, que regresó a la competencia después de una semana de descanso debido a problemas de salud mental, ganó una medalla de bronce en la barra de equilibrio el martes. Durante una conferencia de prensa la joven de 24 años le contó a los periodistas sobre la pérdida de su familiar por parte de su padre dos días antes de comenzar la prueba en la que sí competiría.

"Al final del día, la gente no entiende por lo que estamos pasando", dijo Biles. "Hace dos días, me desperté y mi tía falleció inesperadamente, y no fue más fácil estar aquí en los Juegos Olímpicos", reveló la medallista en Tokio 2020. Simone animó desde la grada cuando cada gimnasta de la convocatoria femenina de Estados Unidos competía, así como a sus compañeras cuando el día de la competición por equipos decidió echarse a un lado.

Durante la conferencia de prensa, Biles admitió que durante la última semana y media en un momento se había vuelto "insensible", pero las especulaciones sobre su desempeño y su juego mental también eran frustrantes. "Hay muchas especulaciones diferentes que se lanzan aquí y allá, si estoy tomando medicamentos para el TDAH, que no estaban permitidos en Japón", dijo. "Honestamente, no he tomado medicamentos para el TDAH desde 2017, así que podemos descartar eso. Creo que hay tantas especulaciones que la gente no comprende".

Simone Biles celebra su medalla de bronce Reuters

"La gente debe darse cuenta de que, al final del día, somos humanos, no solo entretenimiento", agregó. "Hay cosas que suceden detrás de escena de las que la gente no tiene ni idea", finalizaba su revelación la gimnasta. El resto del equipo también se conmocionó cuando supieron de la noticia. Cecile Canqueteau-Landi, miembro del cuerpo técnico, explicó que estaba como "Dios mío. Esta semana debe terminar".

"Le pregunté: ¿Qué necesitas? Y ella dijo: Solo necesito algo de tiempo. Le dije: Llámame, envíame un mensaje de texto si necesitas algo, estaré aquí. Sea lo que sea. Simone llamó a sus padres. En ese momento dijo: No hay nada que pueda hacer desde aquí. Así que voy a terminar mi semana y cuando llegue a casa lo solucionaremos", relató la entrenadora.

"Con el corazón lleno"

Biles se retiró de cuatro finales individuales en los Juegos, con la competencia individual completa, salto, barras asimétricas y ejercicio de piso entre las pruebas que se perdió. En un principio fueron cuestiones de salud mental, y luego explicó que no se encontraba con confianza a la hora de hacer "giros" y temía lesionarse durante alguna de las pruebas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Simone Biles (@simonebiles)

Eso sí, la siete veces medallista olímpica escribió en Instagram Stories que "se va de Tokio con el corazón lleno". "No es en absoluto como imaginé o soñé que serían mis segundos Juegos Olímpicos, pero fue una bendición representar a los Estados Unidos", escribió. "Siempre apreciaré esta experiencia olímpica única. Gracias a todos por el amor y el apoyo infinitos. Estoy realmente agradecido". "¡Dejar Tokio con 2 medallas olímpicas más para agregar a mi colección no está nada mal!", agregó.

