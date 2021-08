Asier Martínez venga la baja de Orlando Ortega y se mete en la final olímpica de los 110 vallas

Éxito tremendo el que ha conseguido Asier Martínez a sus 21 años y en sus primeros Juegos Olímpicos. El velocista español se ha metido en la gran final de los 110 metros vallas después de realizar una carrera impresionante en su semifinal en la que quedó tercero dejando fuera a algunos de los favoritos a pelear por el oro [Así hemos seguido la jornada del 4 de agosto en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020].

El español se quedó a solo dos centésimas del pase directo, el cual hubiera obtenido de quedar segundo en la semifinal. Sin embargo, su espléndida actuación le permitió entrar con uno de los dos mejores cronos clasificatorios después de firmar un excepcional 13.27, su mejor marca personal y récord de España sub23.

Como un rayo y dando la gran sorpresa de la noche. Así ha volado y así ha rendido el español Asier Martínez en las semifinales de los 110 metros vallas, una prueba a la que llegaba con todos sus objetivos de la temporada cumplidos, lo que se notó a la hora de verle completamente liberado y sin presión.

Su gran reto era estar en Tokio y avanzar desde las series para medirse a los mejores del mundo y ya lo había conseguido. Pero con mucha ambición, quería demostrarse a sí mismo que a pesar de tener solo 21 años está para cosas muy grandes. Soñó fuerte desde la salida y se terminó colando entre los finalistas.

¡Así ha sido la grandísima carrera de Asier Martínez que le ha servido para meterse en la final de los 110 metros vallas, con su mejor marca personal!



Asier hizo una buena salida aunque no todo lo positiva que se esperaba de él. Encaró las primeras vallas con determinación y consiguió meterse en el paquete de la cabeza en uan prueba que no son los 100 metros lisos, pero que permite parpadear no más de dos veces para no perderse nada.

En un abrir y cerrar de ojos, Asier había cubierto ya el primer 50 estando con los hombres de cabeza. Siguió superando obstáculos, atacando cada valla con mucha agresividad y buscando la explosividad en cada una de sus salidas. Era magia sobre el tartán de Tokio, estaba literalmente flotando. Y así entró en meta, luchando contra los mejores de su categoría.

Clasificado por tiempos

Se le escapó la primera posición por un suspiro, ya que fue para Ronald Levy con un tiempo de 13.23. El jamaicano fue el más rápido de una serie en el que el protagonismo vestía de rojo. Segundo, perseguido y acechado por Asier, terminó el galo Pascal Martinot-Lagarde, siempre combativo a la hora de la verdad. Marcó un gran 13.25. Y justo después llegó Asier Martínez con su impresionante 13.27, su mejor tiempo de siempre.

Esa tercera plaza no le daba el pase inmediato, por lo que tuvo que esperar a que corrieran todos sus rivales para celebrar su éxito. Con esta victoria, Asier sigue viviendo su sueño en Tokio y venga así para el deporte español la baja por lesión de Orlando Ortega, candidato a medalla. Y ahora, a seguir disfrutando y a soñar.

