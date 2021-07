Pascual Momparler, seleccionador de ciclismo, positivo en la Covid-19 en Tokio 2020

El seleccionador español de ciclismo, Pascual Momparler, se encuentra aislado en Tokio después de dar positivo por coronavirus. El equipo nacional ya no tiene ninguna participación en los Juegos Olímpicos tras la mala actuación del pasado día 24, pero aún se encontraba en las instalaciones. Desde la Federación, además, se han matizado algunas informaciones de las últimas horas.

Desde el Comité Olímpico Español se ha confirmado que "un miembro de la dirección técnica del equpo español de ciclismo en los Juegos Olímpicos de Tokio ha dado positivo por coronavirus". Además, han reafirmado que siguiendo "los protocolos sanitairos del Comité Organizador y las autoridades locales", Momparler se encuentra aislado en un hotel de la capital japonesa.

La propia Federación de ciclismo puso nombre al positivo. "Pascual Momparler, seleccionador nacional masculino de carretera, es la persona que se encuentra aislada después de haber dado positivo por Covid-19 en las últimas horas, tal y como establecen los protocolos y pautas dictaminadas por parte del Comité organizador y el Gobierno de Japón", explicaron en un breve comunicado.

Por lo tanto, no se ha producido el positivo del masajista Carlos Escámez. Su nombre, según han trasladado a Efe fuentes de la organización, se encontraba por error en los registros de positivos por coronavirus que hay en los Juegos Olímpicos para seguir la evolución de la burbuja. "La Real Federación Española de Ciclismo ha desmentido el dato y ha dicho que Escámez ya está en España tras haber terminado su trabajo en la prueba en línea masculina del pasado día 24", recoge Efe.



La selección de ciclismo no ha tenido unos Juegos Olímpicos complicados y, pese a las esperanzas de poder generar alguna medalla para la delegación española, la carrera del día 24 no tuvo buenos resultados. Alejandro Valverde, el líder de la selección nacional, se quedó en las primeras rampas y no pudo pelear por el podio en los últimos tramos de la carrera.

La Covid afecta a la Selección

Horas antes, sin embargo, la Covid-19 ya puso en duda la participación de España en estos Juegos Olímpicos. La delegación confirmó el positivo de un masajista y dejó en el aire la viabilidad de que los ciclistas españoles pudieran formar parte de la carrera. Finalmente, y siguiendo los protocolos, todos dieron negativo en la PCR previca y tuvieron vía libre para formar parte del pelotón.

Este masajista en cuestión fue Joseba Eguezabal y no Escámez, como aparecía en los registros por error. La noticia en aquella ocasión la adelantó José Manuel Franco, presidente del Consejo Superior de Deportes, durante una entrevista. El Secretario de Estado, bien por error o por simple información, aseguró que se estaba viviendo algo de incertidumbre por ese contagio en el equipo. Tras este último positivo de Pomparler, el seleccionador tendrá que permanecer aislado y seguir los protocolos antes de poner rumbo a España.

