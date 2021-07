El equipo español de halterofilia, sobre el dopaje en los JJOO: "Hay mucho tramposo"

España acude a Tokio con cuatro representantes en la halterofilia. Andrés Mata, Marcos Ruiz y David Sánchez estarán compitiendo en el cuadro masculino y la estrella Lydia Valentín, responsable de varias medallas para España, en el cuadro femenino. En esta ocasión Lydia peleará en un peso al que no está tan acostumbrada y buscará la sorpresa. Y, de igual manera, los hombres intentarán soñar con algún metal.

En una rueda de prensa previa a sus primeras apariciones, los tres representantes masculinos analizaron estos Juegos Olímpicos de Tokio y mostraron una actitud algo crítica por la falta de contundencia contra el dopaje. La halterofilia se ha visto manchada por esta lacra durante los últimos años y deportistas como Andrés Mata han señalado que muchos de los relacionados con estos casos continúan compitiendo.

"Sigue habiendo muchos tramposos. Supongo que se trata de mantener un equilibrio entre limpiar el deporte y tener alguna oportunidad para permanecer en el programa olímpico", ha reconocido en una rueda de prensa por videoconferencia. "Me parece que no se ha hecho lo suficiente y se va a notar. En el futuro va a ser complicado", ha espetado.

"Sigue habiendo participaciones de equipos que han sido históricamente sancionados. Vienen con los mismos entrenadores y cuerpo técnico, me parece improbable que hayan cambiado el método de trabajo en tan poco tiempo y sin cambiar sus resultados". Al fin y al cabo, Mata ve la "misma gente, mismos entrenadores, con resultados increíbles y peleando con gente que luego da positivo".

"Me parece complicado de creer, pero es una opinión. Veremos en el futuro qué opina el COI cuando se reúna para decidir el futuro de la halterofilia", ha detallado. Sobre las opciones de medalla de toda la delegación española, todos coincidieron en acercarse a las 20 medallas, aunque sin pensar en la suya propia por la dificultad para ello.

"No me quiero poner ni en la situación, sería indescriptible. Me parece una pregunta complicada de responder, es un momento que por mucho que quieras imaginártelo...", bromeó Mata sobre alguna apuesta en caso de ganar una medalla. "Raparme al cero" o "tomarme unas vacaciones" fueron las promesas de Sánchez y Ruiz.

Opciones de Valetín

Lydia Valentín, pese a ser una de las participantes, no estuvo presente en la rueda de prensa al estar tratándose de una dolencia. Sus compañeros le quitaron importancia a esos problemas físicos y los circunscribieron en dolencias habituales en su disciplina.

Preguntados respecto a las opciones de Lydia, reconocieron que se encuentra en "una posición complicada" al competir en 87 kg, un peso en el que no está acostumbrada y que puede dificultar sus opciones de metal. "Va a tener competitividad. Va a poder hacer su competición estando en la tanda B, sin estresarse por la rivalidad. Va a poder llegar a su marca personal. Va a estar tranquila, va a hacer su papel y con suerte ojalá se lleve una medalla, pero lo veo complicado porque la tanda A está muy apretada", indicaron los internacionales españoles.

