Liz Cambage, la última estrella que renuncia a los Juegos: "He estado sin dormir ni comer"

La pívot australiana Liz Cambage, estrella de la selección de su país, ha anunciado que renuncia a participar en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 por las consecuencias que tendría para su salud mental someterse a un nuevo aislamiento para disputar la cita olímpica.

"No es un secreto que en el pasado sufrí con mi salud mental y recientemente he estado preocupada sobre lo que supondría afrontar unos Juegos Olímpicos de 'burbuja'. Sinceramente, me parece aterrador. El mes pasado he estado sufriendo ataques de pánico, sin dormir ni comer", explicó la jugadora australiana en un comunicado en su perfil oficial en Twitter.

Cambage, pívot de 30 años del Las Vegas Aces de la WNBA estadounidense que ha participado en tres ocasiones en el partido de las estrellas de la competición y tiene el récord de anotación en un partido (53 puntos), tiene en su palmarés un bronce olímpico logrado en Londres 2012. También participó en Río 2016.

La estrella de las 'Opals', como se denomina al conjunto femenino australiano de baloncesto ha recibido el apoyo de su federación. "Liz ha tenido una gran contribución al equipo olímpico australiano en dos Juegos. Respetamos su decisión y le deseamos lo mejor para que vuelva en su mejor forma", señaló el jefe de misión del equipo olímpico australiano, Ian Chesterman, en un comunicado.

La carta de Liz Cambage

Cualquiera que me conozca sabe que uno de mis mayores sueños es ganar una medalla de oro olímpica con las Opals. Cada atleta que compite en los Juegos Olímpicos debe estar en su apogeo mental y físico, y en este momento estoy muy lejos de donde quiero y necesito estar.

No es ningún secreto que en el pasado he luchado con mi salud mental y recientemente he estado realmente preocupada por ir a unos JJOO de 'burbujas'. Sin familia. Sin amigos. No hay fans. No hay sistema de apoyo fuera de mi equipo. Es honestamente aterrador para mí. El mes pasado he estado teniendo ataques de pánico, sin dormir ni comer.

Confiando en la medicación diaria para controlar mi ansiedad, no es el lugar en el que quiero estar ahora mismo. Especialmente para entrar en competición en el escenario deportivo más grande del mundo.

Me conozco a mí misma, y sé que no puedo ser la Liz que todo el mundo merece ver competir. Al menos no ahora mismo. Necesito cuidarme mental y físicamente.

Me rompe el corazón anunciar que me retiro de los Juegos Olímpicos, pero creo que es lo mejor para el equipo y para mí misma. No les deseo nada más que la mejor de las suertes en Tokio y espero que salgan y ganen una medalla de oro.

