El COI decidirá la fecha de los Juegos Olímpicos de Tokio esta semana

El director ejecutivo de Tokio 2020, Toshiro Muto, y el presidente del comité organizador, Yoshiro Mori, han asegurado este lunes que por ahora no se ha decidido "ninguna fecha específica" para los Juegos Olímpicos, aunque dieron por hecho que tendrán lugar en la primavera o en el verano del próximo año y que esta nueva fecha se decidirá esta semana.



"No hemos llegado a una decisión sobre una fecha específica por ahora", señaló Muto en rueda de prensa al ser preguntado sobre las informaciones publicadas por medios nipones, que señalaban el 23 de julio de 2021 como fecha más probable de inicio para los Juegos. "Creo que el presidente del COI, Thomas Bach, hará un anuncio esta semana", aseguró el organizador.



"Lo único que hemos precisado es que serían en verano de 2021 como muy tarde", dijo Muto, quien sí señaló que la primavera de ese mismo año es otra de las opciones sobre la meas.



El responsable del comité de organización señaló que se han recibido argumentos a favor de ambas opciones por parte de diferentes partes consultadas para esta decisión, entre ellas federaciones deportivas internacionales y comités olímpicos nacionales.



"Hay opiniones contrarias a que los JJOO se celebren en verano debido al intenso calor", señaló Muto, quien añadió que, "por otra parte, los atletas necesitarán todo el tiempo posible para adaptarse a las nuevas fechas.... Por eso la primavera podría ser una opción complicada".



El invierno de 2021, en cambio, sí es una opción prácticamente descartada "debido a que se trata de los Juegos Olímpicos de verano", dijo el CEO de Tokio 2020.



Los organizadores aspiran a que se tome una decisión "lo antes posible" y señalaron que en este proceso están implicados tanto el Comité Olímpico Internacional como el Gobierno central de Japón y el Ejecutivo regional de Tokio.



Asimismo, la organización recalcó su intención de que las entradas que hayan sido compradas para los Juegos antes de que se decidiera su aplazamiento sigan siendo válidas para las nuevas fechas aún por determinar.



"Queremos que los tickets puedan ser usados en 2021, pero si hay gente que no pudiera hacerlo debido al cambio de fecha o eventual modificación de la sede, habría posibilidad de reembolso", dijo Muto, quien no obstante detalló que los detalles de todo este proceso están por determinarse.



Desde que el COI y el Gobierno de Japón anunciaron el aplazamiento de los JJOO el pasado martes, la organización también se ha puesto manos a la obra para resolver otros asuntos como el reajuste del presupuesto de los Juegos o la reorganización del recorrido de la llama olímpica en Japón.



Muto señaló que esperan avanzar en estos temas conforme se conozcan las nuevas fechas para los JJOO de Tokio.

