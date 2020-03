Rusia, sin controles antidopaje por el Covid-19

El director general de la Agencia Antidopaje de Rusia (RUSADA), Yuri Ganus, anunció este sábado la suspensión de los controles antidopaje debido a la propagación del coronavirus causante de la pandemia de Covid-19.



"RUSADA continúa su labor. Tenéis todo nuestro respaldo. Al mismo tiempo, nosotros observamos el régimen dispuesto por la autoridades de la Federación Rusa y en este momento suspendemos los controles. Os informaremos de su reanudación", dijo Ganus en un vídeo publicado en página web de la agencia.



El presidente de Rusia, Vladímir Putin, declaró no laborables los días entre el 30 de marzo y el 3 de abril con el fin de ralentizar la propagación de nuevo coronavirus.

El estamento suspendido

El 9 de diciembre del año pasado el Comité Ejecutivo de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) decidió por unanimidad respaldar una recomendación del Comité independiente de revisión del cumplimiento y declarar a la RUSADA como "no conforme" durante cuatro años.



La sanción abarca la exclusión de Rusia de la participación, la candidatura o la organización de grandes acontecimientos deportivos celebrados en ese tiempo, incluidos los Juegos Olímpicos y Paralímpicos y los Campeonatos del Mundo organizados o sancionados por los signatarios del Código.



Los atletas de Rusia sólo podrán participar en esos campeonatos cuando puedan demostrar que no están implicados en casos de dopaje.



RUSADA recurrió la decisión de la AMA ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), que anunció que celebrará una audiencia no antes de abril de este año, la que tendrá lugar a puerta cerrada al no haber acuerdo entre las partes para la que vista sea pública.

