Canadá renuncia a acudir a unos Juegos Olímpicos en 2020 por el coronavirus

Canadá anunció este domingo que para evitar riesgos a la salud, no enviará deportistas a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, y ofreció todo su respaldo si se posponen por un año.



La medida fue divulgada menos de ocho horas después de que el Comité Olímpico Internacional (COI) fijara un plazo de cuatro semanas para concluir si puede mantener las fechas previstas para los Juegos y, si no es así, decidir cuándo podrían disputarse.



El Team Canadá optó por no esperar plazos y a través de sus redes argumentó que hay riesgos para la salud de sus deportistas debido a la pandemia del coronavirus COVID-19.



En consecuencia, determinó que no llevará representaciones para los Juegos Olímpicos, previstos en principio del 24 de julio al 9 de agosto, ni los Paralímpicos, que se fijaron dos semanas después, del 25 de agosto al 9 de septiembre.



“El Comité Olímpico Canadiense (COC) y el Comité Paralímpico Canadiense (CPC), respaldados por sus Comisiones de Atletas, Organizaciones Deportivas Nacionales y el Gobierno de Canadá, han tomado la difícil decisión de no enviar equipos canadienses a los Juegos Olímpicos y Paralímpicos en el verano de 2020”, dice un comunicado.



Además, el COC y el CPC “instan urgentemente" al COI, al Comité Paralímpico Internacional (IPC) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) "a posponer los Juegos por un año".



"Les ofrecemos nuestro apoyo total para ayudarlos a navegar por todos las complejidades que traerá la reprogramación de los Juegos”, destaca el anuncio.



Ambos comités indican en el mismo comunicado que reconocen las dificultades que plantea reprogramar los Juegos Olímpicos, pero aseguran que “nada es más importante que la salud y la seguridad" de los atletas y la comunidad mundial.



Horas antes, el COI, en un comunicado divulgado tras una reunión de su Ejecutiva encabezada por el presidente, el alemán Thomas Bach afirmó que "la suspensión no está en la agenda".



"A la luz del empeoramiento de la situación a nivel mundial, la Ejecutiva ha dado hoy el primer paso en la planificación de los posibles escenarios", se consignó en la nota.



"El COI, en cooperación con el Comité Organizador de Tokio 2020, las autoridades japonesas y el Gobierno Metropolitano de Tokio, iniciará conversaciones detalladas para completar su evaluación de la rápida evolución de la situación sanitaria mundial y sus repercusiones en los Juegos Olímpicos, incluida la hipótesis del aplazamiento", manifestó la entidad.



"El COI confía en que habrá finalizado estas discusiones dentro de las próximas cuatro semanas y aprecia mucho la solidaridad y la colaboración de los comités olímpicos nacionales y de las federaciones internacionales para apoyar a los atletas y adaptar la planificación de los Juegos", añadió la declaración.



Con su anuncio oficial conocido horas después, Canadá se convierte en la primera delegación que renuncia a comparecer este año a la cita de Tokio.



Varios comités olímpicos nacionales, múltiples federaciones deportivas y deportistas de todo el mundo se manifestaron en los últimos dos días con la petición común al COI de un aplazamiento del certamen.



Pese a la declaración de pandemia por parte de la OMS el 11 de marzo, el COI siempre había insistido en su intención de inaugurar los Juegos el 24 de julio.



El 12 de marzo la llama olímpica fue encendida en las ruinas de Olimpia, Grecia, como es tradición, aunque un día después hubo que cancelar el relevo de la antorcha por el riesgo de propagación del COVID-19 entre el público asistente.



La llama aterrizó el pasado viernes en Japón, donde también se había pedido a los ciudadanos que no salieran a las calles a acompañarla.

