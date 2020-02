Pau Gasol deja en el aire su retirada: "Es una posibilidad, me estoy centrando en mi salud"

Nadie esperaba la presencia de Pau Gasol en el All-Star de la NBA. Desde que los Portland Trail Blazers le cortaron, el español no había vuelto a aparecer vinculado a ningún evento de la mejor liga del mundo. Este viernes hizo el discurso de introducción al 'Rising Stars Challenge', el evento que abre el Fin de Semana de las Estrellas, y atendió a la prensa tras disfrutar del partido.

El de Sant Boi habló en ESPN Radio con Ramona Shelbourne donde el tema principal fue su estado de forma lo que sucederá con él en el futuro. "Ahora mismo estoy en rehabilitación, mi objetivo es que mi pie esté bien, volver a la cancha y jugar otra vez", explicaba Gasol centrando el foco en los Juegos Olímpicos de Tokio en los que quiere ayudar a la Selección a conseguir otro metal.

Antes, el que fuera compañero de Kobe Bryant en Los Ángeles Lakers donde ambos consiguieron juntos dos anillos recordó la figura del escolta en ese discurso previo al choque entre los jugadores 'Rookies' y 'Sophomores'. Gasol emocionó al United Center, que también fue su pabellón durante su etapa en los Chicago Bulls, con sus palabras sobre el Eterno '24'.

Pau Gasol hablando con Luka Doncic durante el 'Rising Stars Challenge' de la NBA EFE

La retirada

La periodista de la ESPN también le preguntó sobre las posibilidades de que se pudiera retirar antes de la cita olímpica. "La retirada es una posibilidad, no puedo engañarme por la lesión y porque ya no soy un adolescente. Sobre todo para jugar al baloncesto. Pero estamos todos de acuerdo en que lo mejor para mi es estar centrado en la rehabilitación y no tener que estar bajo el calendario marcado por ningún equipo", comentó el que fuera jugador de los Blazers esta temporada.

"La prioridad es mi salud y a partir de ahí, veremos", sentenciaba la leyenda del baloncesto español. La intención de Gasol es estar en Tokio y, desde Scariolo al país entero, todo el mundo está pendiente de ese pie que tantos problemas le está dando.

[Más información: El emocionante discurso de Pau Gasol recordando a Kobe Bryant en el All-Star de la NBA]