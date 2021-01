La pasión de siempre con la tecnología del mañana: LaLiga te lleva a casa la mejor experiencia del planeta fútbol

Se trata de un sistema que ‘viste’ las gradas para simular la presencia de público de cara al telespectador, como una ayuda para centrar su atención en el juego. La complejidad de hacer algo así en tiempo real conlleva un complejo desarrollo para adaptarse a todos los estadios de la categoría. Además, este complemento se añade al del audio, que para la retransmisión combina el sonido que se recoge sobre el césped con grabaciones de público real del mismo campo donde se juegue el partido. Así, por ejemplo, este público virtual puede reaccionar ante una ocasión fallada o gritar gol cuando toca. Aunque no haya espectadores in situ, no es esa la sensación que tendrá el espectador en su casa.

Para los futbolistas, jugar sin público, que es el que le da color a los días de partido, tampoco está resultando sencillo, como destaca el responsable de Contenidos y Programación de LaLiga. “Cuando el jugador marca un gol lo celebra con sus compañeros y luego va con su afición, normalmente. Por eso, nos dimos cuenta de que ahora se quedaba un poco a medias, sin nadie a quien dirigirse. Y ahí creímos que había una oportunidad de crear algo bueno para él y para la experiencia del espectador”.