LaVuelta humaniza a Tadej Pogacar: el adiós más cruel a una triple corona que tendrá que seguir esperando

No existe en el mundo del deporte una forma más cruel posible de abandonar que por medio de una lesión. En la etapa 4, Tadej Pogacar ya tenía LaVuelta sentenciada; en la ocho vio como su sueño de ganar la Triple Corona se hacía añicos. El mejor ciclista del mundo, para muchos el mejor corredor de todos los tiempos, se retiraba por primera vez en su carrera.

El 'Pequeño Príncipe' atravesaba el mejor momento de su carrera. Este año, había ganado casi todo lo que había corrido: Strade Bianche, Milán-San Remo, Tour de Flandes, Lieja-Bastoña-Lieja, Tour de Romandía, Tour Suiza y Tour de Francia. Solo 'falló' en la París-Roubaix, donde fue segundo.

La Triple Corona que conquistó Vingegaard le esperaba en la Vuelta a España. Qué paradoja. Una roca que estaba en el arcén de la carretera ha conseguido lo que ni la montaña, ni un rival, ni una crisis deportiva habían sido capaz de lograr: batir a Tadej Pogacar.

Todavía no nos lo creemos: ¡Pogacar fuera de La Vuelta! 💔



Así ha sido la caída con la que el mejor ciclista del mundo dice adiós a la ronda española #LaVuelta26 pic.twitter.com/4jCRmBxKOj — Eurosport.es (@Eurosport_ES) August 29, 2026

Ha sido su séptimo abandono desde que se unió al UAE en 2019. El último fue en 2023, a 84 kilómetros de la meta de la Lieja-Bastoña, cuando se fracturó la muñeca izquierda y fue operado posteriormente.

A Pogacar ahora también le tocará pasar por quirófano. En la tarde-noche del sábado, su equipo anunció el parte médico definitivo tras su dura caída: "Está estable y, tras una exhaustiva evaluación médica en el hospital, se le ha diagnosticado una conmoción cerebral, fractura desplazada de la clavícula izquierda, fractura cervical estable en C7 y múltiples abrasiones".

Dentro de la gravedad del accidente, las pruebas también han dejado una noticia tranquilizadora. Según Adrián Rotunno, responsable médico del UAE, "no hay otras lesiones graves ni secuelas neurológicas".

Pogacar tendrá que pasar por el quirófano para tratar la fractura de clavícula, aunque la intervención no se realizará de manera inmediata. "Requerirá cirugía de clavícula, que se retrasará debido a las precauciones por conmoción cerebral", precisó el médico.

El final de la temporada

Así termina LaVuelta para el esloveno siete años después de su última participación. En 2019, aún desconocido, se presentaba ante el gran público con tres victorias de etapa y un podio final. Ahora regresaba convertido en uno de los mejores corredores de todos los tiempos,

Hace menos de un mes entraba en el selecto "club de los cinco" ganadores de la 'Grande Boucle'. La decisión de competir en la ronda española se sostenía por varios motivos: acabó con fuerzas un Tour de Francia que ganó de forma sobrada, la salida se realizaba desde Mónaco -su lugar de residencia- y, lo más importante, estaba el reto de la Triple Corona.

Pogacar aún no puede reclamar un sitio en la historia donde sí está su gran rival generacional, Jonas Vingegaard. Tras ganar el pasado Giro de Italia, el danés se unió entonces a los Jacques Anquetil (1963), Felice Gimondi (1968), Eddy Merckx (1973), Bernard Hinault (1980), Alberto Contador (2008), Vincenzo Nibali (2014) y Chris Froome (2018).

Su temporada ya se ha terminado. La clavícula que ahora obliga a Pogacar a parar es la misma lesión que, semanas atrás, puso fin al Tour de Francia de Jonas Vingegaard. El danés, segundo en la general tras Pogacar, también abandonó la carrera en ambulancia después de fracturarse la clavícula y posteriormente decidió dar por concluida su temporada.

Para Tadej, el calendario que queda por delante es ahora irrelevante. El Mundial y el Europeo quedan descartados. Y Lombardía, el último Monumento del año, aparece reservado a un milagro de recuperación. Es el extraño final para un corredor que ha demostrado ser también humano.

LaVuelta se queda huérfana

El abandono de Pogacar deja a la ronda española en estado de shock. La carrera ha perdido a su líder. Su caída vino acompañada por el silencio. La etapa continuó, pero la competición ya había quedado en un segundo plano.

Hundidos moralmente, cariacontecidos, con los aficionados rompiendo en aplausos para levantarles el ánimo continuaron los siete corredores del UAE Team, sin su jefe. 33 kilómetros que se hicieron eternos.

Cruzaron la meta a más de once minutos. Total, el resultado ya daba igual. La jornada del sábado fue una pesadilla para un equipo que ahora tendrá que encontrar la motivación para aspirar a victorias de etapa con Jay Vine y Joao Almeida.

😡 "¡Mierda!"



📱 Algunos UAE se han enterado de la caída de Pogacar gracias al móvil de unos aficionados



Y su reacción la podríamos haber firmado tú y yo#LaVuelta26 pic.twitter.com/r6SbaUls2i — Eurosport.es (@Eurosport_ES) August 29, 2026

El abandono del esloveno abre una oportunidad de oro para los nuevos aspirantes a ganar LaVuelta. Enric Mas, quien renunció a vestir el maillot rojo en el podio, asume ahora el liderato de la clasificación general.

Hoy saldrá como líder, con un minuto sobre Primoz Roglic y 1:11 sobre Felix Gall. Eso sí, sin olvidar a Sepp Kuss, Oscar Onley y Richard Carapaz, quienes están a más de dos minutos del corredor de Movistar.

Contra todo pronóstico y a causa de una desgracia, todavía hay carrera. No para Pogacar, quien se enfrenta al momento más complicado de su carrera.