El duro accidente que se llevó por delante La Vuelta de Tadej Pogacar: "Probablemente el casco le ha salvado la vida"

Una conmoción cerebral, una fractura desplazada de la clavícula izquierda, una fractura cervical en la vértebra C7 y múltiples abrasiones. Esa es la grave factura que le deja a Tadej Pogacar su espeluznante caída en la octava etapa de La Vuelta que le obligó a abandonar la carrera de la forma más cruel este pasado sábado.

El campeón del mundo dejó la imagen de la temporada al no poder esquivar un objeto extraño que había en la carretera y terminar visiblemente magullado y herido tras un fuerte golpe con el asfalto. Un accidente espeluznante al caer de bruces contra el suelo que pudo incluso ser peor si no hubiera sido por el casco.

"Probablemente el casco le ha salvado la vida. Es una muestra más de que en una bicicleta no se puede subir bajo ningún concepto sin la protección adecuada", comentó Luis Ángel Maté, exciclista profesional retirado la temporada pasada, en el Podcast Oficial de La Vuelta.

Tadej Pogacar golpeó contra la carretera con dureza y el casco realizó a la perfección su labor de protección. Pudo ser todo peor de no haber llevado este accesorio, obligatorio ya desde hace muchos años en el pelotón profesional.

Sus heridas por toda la cara reflejan que el ciclista de UAE Team 'besó' el asfalto con violencia, y pese a que trató de volver a subirse enseguida a la bicicleta, su cuerpo dijo 'basta' y tuvo que subirse directamente a la ambulancia camino al hospital.

"Ver a un corredor como Tadej, acostumbrado a hacer esos derroches de potencia, en el suelo por tierra, perderlo todo en un segundo es durísimo. Te rompe el corazón, pero es una lección que da el ciclismo, que es un deporte maravilloso que te lleva a lugares increíbles, pero tiene momentos duros como este que te enseña que hay que aprovechar siempre los buenos momentos porque no se sabe cuándo se pueden esfumar", comentó Luis Ángel Maté.

"Es humano, le ha tocado a él, pero por desgracia son circunstancias que alguna vez le han pasado a todos los ciclistas. No hay etapas de transición. A cualquier ciclista le preguntas por cualquier etapa, y los momentos que se viven dentro del grupo son muy peligrosos porque hay mucho estrés y mucha velocidad", aseguró el exciclista sobre el accidente.

Pogacar reaparece desde el hospital

El propio Tadej Pogacar reapareció en la mañana de este domingo unas horas después de su terrible caída. El ciclista esloveno publicó en sus redes sociales una fotografía desde el hospital en la que aparecía con collarín, una publicación que acompañó de la canción 'Stayin' alive'.

Pogacar fue atendido en el hospital Sant Francesc de Borja en Gandía después del accidente, y a última hora de la noche lo abandonó para ser trasladado a otro centro donde será operado de su clavícula.

El doble campeón del mundo recibió puntos de sutura en su ceja derecha y en la fotografía se ven heridas provocadas por el accidente tanto en su cara como en su mano. Cuando los médicos consideren que es seguro tras su conmoción cerebral, será intervenido.

Ahora Tadej Pogacar comenzará un proceso de recuperación que va a marcar su final de temporada. Prácticamente dice adiós tanto al Mundial como al Europeo, y muy posiblemente también a Lombardía. Estos eran, al margen de La Vuelta donde esperaba conseguir la triple corona, sus grandes objetivos de final de temporada.