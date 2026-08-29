Pogacar abandona la Vuelta a España tras sufrir una dura caída en la etapa 8

El esloveno se marchó en ambulancia con el hombro magullado y ensangrentado.

Es la noticia del día: Tadej Pogacar abandona la Vuelta a España. A falta de 32 kilómetros para el final de la etapa, el esloveno sufrió una caída que le obligó a abandonar en ambulancia, magullado y ensangrentado.

La caída dejó una escena preocupante desde el primer instante. Las imágenes mostraron a Pogacar tendido sobre el asfalto, con sangre en el cuerpo y visiblemente dolorido mientras los servicios médicos acudían para atenderle.

La situación terminó por desbordarle y el esloveno rompió a llorar, consciente de que el accidente podía poner punto final a su participación en LaVuelta.

❌El esloveno Tadej Pogacar abandona la #Vuelta2026 tras su caída a 32 kilómetros de la línea de meta en la etapa 8 con final en Xeraco.



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Y así fue. El corredor del UAE Team Emirates-XRG se ha visto obligado a abandonar la carrera debido a las consecuencias del accidente. Su retirada representa un duro golpe para la ronda española y altera por completo la lucha por la clasificación general. En estos momentos, Enric Mas se sitúa al frente de la carrera.

El incidente se produjo en una acción habitual dentro del pelotón. Pogacar llegó a contactar con la rueda trasera del ciclista que marchaba delante, provocando el conocido 'afilador'. Este tipo de toque puede resultar especialmente peligroso, ya que el corredor pierde de forma repentina la estabilidad y el control de la bicicleta.

La alarma se extendió rápidamente entre los integrantes de su equipo y el resto del pelotón. Ahora, al margen de las importantes repercusiones deportivas que tendrá su abandono, la atención se centra en determinar el alcance de las lesiones sufridas por el campeón esloveno.

Pogacar pone fin a su aventura en La Vuelta de la forma más inesperada. No fue la dureza de la montaña, el ataque de un adversario ni una debilidad física lo que terminó con su carrera. Una caída se cruzó en su camino y el golpe sufrido le obligó a abandonar.

El esloveno deja una de las imágenes más impactantes de esta edición: tendido, ensangrentado y entre lágrimas, mientras veía cómo se escapaba una carrera en la que estaba llamado a ser uno de los grandes nombres.

Ahora, la incertidumbre se traslada al Mundial, su próximo gran objetivo dentro de 22 días, cuya presencia queda pendiente de la evolución de sus lesiones.