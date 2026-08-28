El noruego Andreas Leknessund da la sorpresa en la escapada y se impone en la cima de Valdelinares

El ciclista del equipo Uno-X le dedicó la victoria al rey Harald V, fallecido este mismo viernes.

Va de estrenos esta Vuelta. Si Matthew Brennan consiguió en los días iniciales sus primeras victorias en una grande, en la séptima etapa le tocó estrenar su palmarés en una carrera de tres semanas a Andreas Leknessund.

El ciclista noruego logró el triunfo más importante de su carrera deportiva al coronar el duro puerto de Valdelinares y rematar como el hombre más fuerte de la escapada del día.

Fue una victoria de equipo, porque el conjunto Uno-X hizo valer su superioridad en la escapada para jugar una doble baza entre el ganador y Tobias Haland Johannesen. De hecho, Johannessen terminó segundo por delante de Wout Van Aert.

🇳🇴¡Cómo ha remado el noruego Andreas Leknessund (@UnoXteam) en la ascensión a🚵 Valdelinares para lograr la victoria en la etapa 7 de la #Vuelta2026



🖊️ Ya puedes leer la crónica de la etapa 7 de la #VueltaRTVE28a , por Javier Angulo (enviado especial a la #Vuelta2026)… pic.twitter.com/2nebwLzJVn — Teledeporte (@teledeporte) August 28, 2026

Lo tenían muy claro. El día había amanecido con la confirmación del fallecimiento de Harald V, el rey de Noruega, y eso impulsó aún más al equipo para firmar una actuación soberbia.

Pogacar no se quedó quieto en la subida final y aprovechó el acelerón del equipo Decathlon para dar rienda suelta a su potencia y ampliar un poco más las diferencias mientras Enric Mas se reafirma como el segundo en la clasificación general.

Uno-X exhibe músculo

Parecía un día marcado para la escapada. Después del gran día vivido ayer con la irrupción del sterrato, la victoria de Pogacar y el aguante increíble de Enric Mas, parecía que los hombres de la general podrían dar una pequeña tregua al resto.

El día comenzó con el gran protagonista protagonizando el primer movimiento. El ataque inicial lo formo el propio Leknessund junto a Wout Van Aert y Vader, un trío que comenzó a abrir hueco con el pelotón.

Al ver que ese corte podía fructificar, desde el gran grupo se sucedieron los contraataques. Todos querían estar delante, nadie quería quedarse rezagado. Después de varios movimientos saltó otro trío formado por Johannessen, compañero de Leknessund, Dunbar y Lutsenko, buenos corredores para unirse con la cabeza de carrera.

Andreas Leknessund, ganador de la etapa 7 de La Vuelta. EFE

A la contra, mientras tanto, otro nutrido grupo se quedó a medias durante todo el día y jamás consiguió enlazar pese a que no pararon de bregar.

En cabeza fue Leknessund el que asumió gran parte de la responsabilidad para mantener viva la fuga. Su compañero Johannessen era, sobre el papel, la gran baza del equipo Uno-X, y viendo que el pelotón decidió levantar el pie, estaba claro que la victoria estaba por delante.

En los primeros compases de Valdelinares, la última ascensión del día, Uno-X decidió jugar la doble baza y atacó con Leknessund. Un movimiento inteligente para desgastar al resto, especialmente a Van Aert, esperando el posterior contraataque de Johannessen.

Pero no hizo falta esperar a este extremo. Leknessund subió a tal velocidad que abrió una brecha suficiente sobre el resto de sus compañeros de fuga. Nadie aguantó el ritmo, y por detrás se formó el dúo Van Aert-Johannessen en el que el noruego, evidentemente, no iba a tirar.

🇳🇴Andreas Leknessund ( @UnoXteam) se marcha en solitario en cabeza a menos de 6km para el final de la etapa 7 de la #VueltaRTVE28a



🔴Sigue en DIRECTO el final en Teledeporte y @rtveplay https://t.co/FqTiCpl2hE pic.twitter.com/KEELPedQEa — Teledeporte (@teledeporte) August 28, 2026

Se le hizo eterno el final a Andreas Leknessund, que se arropó en la afición para encontrar las fuerzas necesarias para sacar su primera victoria en una gran vuelta. Triunfos para Uno-X en las tres grandes esta temporada, con Waerenskjold en el Tour de Francia y Dversnes en el Giro de Italia.

Mientras él levantaba los brazos el equipo Decathlon tensó la carrera en el pelotón y lo redujo a la mínima expresión. Aprovechando que la carrera estaba lanzada, Pogacar dio la puntilla y se marchó en solitario para sacar unos segundos más a Felix Gall y a Enric Mas, que se confirma como el mejor de los mortales en esta Vuelta.