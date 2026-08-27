Pogacar también domina en el 'sterrato' y completa su triplete de victorias en La Vuelta ante un imponente Enric Mas

El ciclista esloveno venció en el sprint final de Castellón al español, que firmó una actuación emocionante.

Lo sorprendente no es que Tadej Pogacar lleve ya tres victorias de etapa a estas alturas de La Vuelta. Lo realmente inverosímil es que Enric Mas fuera capaz de aguantar e incluso de superar al ciclista esloveno en el durísimo y espectacular tramo de sterrato en el puerto de El Bartolo.

El sterrato de La Vuelta nos dejó uno de los momentos más sorprendentes de los últimos tiempos. Enric Mas fue capaz de recuperar el cerca de minuto que llegó a tener perdido con respecto a Pogacar en plena ascensión, le cazó en la cima y llegó al sprint de Castellón junto al campeón del mundo.

Una vez hecho toda esta hazaña cualquier cosa parecía posible, pensando quizás en que Pogacar no llevaba las mejores piernas del mundo por primera vez en mucho tiempo, pero la lógica se impuso y el doble campeón del mundo culminó con claridad para levantar los brazos por tercera vez en esta edición.

🎩 ¡NOS QUITAMOS EL SOMBRERO CON @EnricMasNicolau!



El español recupera el ataque de Pogacar y le alcanza en la ascensión del 'Bartolo'#Vuelta2026 #VueltaRTVE27a



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Locura en el inicio

Quizás sea el día más bonito que vaya a vivir esta edición de La Vuelta. Uno de los más emocionantes de los últimos años, sin duda. La organización tenía claro que esta etapa podía ser una de las definitivas de la carrera, y efectivamente no se equivocaba.

El tramo de tierra de la ascensión al Puerto de El Bartolo dejó escenas espectaculares y sobre todo sorprendentes.

Tardó mucho en hacerse la fuga, y eso castigó las piernas de los ciclistas. El intento inicial de Bisiaux, Lutsenko y Calzoni fue neutralizado, igual que el posterior de Romeo, García Pierna, Azparren, Van Aert y otros tantos.

Tras múltiples intentos frustrados, al fin se pudo materializar la escapada del día. George Bennett, Andreas Kron y Gijs Leemreize, prendieron la mecha, Buitrago se unió a ellos y posteriormente lo hizo Carlos Canal.

Aquel era el caballo bueno, y por eso desde el pelotón salió otra estampida de ciclistas con hombres como Van Aert, Pello Bilbao, Urko Berrade o José Manuel Díaz Gallego para formar un nutrido grupo en la cabeza de la carrera.

Incluso Pogacar llegó a estar circunstancialmente en uno de los cortes, algo que hizo cundir más el pánico entre todos, pero como es natural la carrera se calmó y encontró la estabilidad.

Camino del 'sterrato'

Los escapados llegaron a rozar los tres minutos de avance con respecto al pelotón en la subida al Alto del Desierto de Las Palmeras, pero para entonces UAE ya había comenzado a poner su marcheta en el pelotón. Quemó corredores el conjunto emiratí poco a poco, y entonces llegó el temible Puerto de El Bartolo.

Era la misma subida que la anterior, pero con los dos últimos 2,5 kilómetros entre sterrato y hormigón. Uno de los momentos más esperados de La Vuelta.

Pogacar vio que, una vez más, se quedó sin compañeros antes de tiempo. Entonces, siguiendo el guion de siempre, decidió atacar y dejar a todos con un palmo. Trató Oscar Onley de seguirlo, pero terminó pagándolo muy caro porque explotó.

Felix Gall tuvo problemas en este arranque, aunque recuperó y minimizó los daños casi al completo.

Pogacar llegó a tener casi un minuto de ventaja sobre el grupo de Roglic, Carapaz y Felix Gall. Unos segundos por delante comenzó a rodar en solitario Enric Mas, demostrando que La Vuelta es su hábitat año tras año.

El papel del mallorquín ya era suficientemente bueno, pero nadie se esperaba que pudiera llegar al siguiente nivel. De repente, se vio que estaba cerca de Pogacar, que a punto de llegar a la cima lo tenía al alcance... y hasta terminó pasando por el alto de primera categoría en cabeza.

Pogacar dijo posteriormente que no le habían avisado de la llegada del español por la radio del coche y que pensaba que tenía 40 segundos de ventaja con respecto al resto. Quizás por eso no apretó al máximo. O quizás no llegó a tener esa fuerza imbatible de otras veces.

El descenso dejó momentos de pánico. Enric Mas pidió calma y Pogacar estuvo a punto de irse al suelo. En una curva de derechas le patinó la rueda y casi pierde el control de su bicicleta, pero pudo evitar besar el suelo.

Con el susto en el cuerpo ambos pudieron finalizar a dúo el descenso y encararon el tramo final. Tuvieron que emplearse a fondo en el llano porque Roglic, Gall y Carapaz venían apretando por detrás.

Surfearon bien la situación. Pogacar y Enric se jugaron al sprint la victoria... y pasó lo que tenía que pasar. El esloveno fue superior, se impuso con claridad y firmó su tercer triunfo en La Vuelta.