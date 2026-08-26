"Se merecen todas las estrellas": el pelotón de La Vuelta llena de reseñas en Google al hotel que le acogió en la granizada

Primoz Roglic, en el hotel que albergó a los ciclistas de La Vuelta. EFE

Faltaban quince kilómetros para la línea de meta cuando el cielo se cayó sobre los ciclistas. Las oscuras nubes que venían amenazando al pelotón descargaron auténticas pelotas de granizo sobre los cuerpos indefensos de los corredores.

Después de aguantar el tremendo chaparrón a la intemperie, llegó un momento en el que los ciclistas tuvieron que decir basta. Vieron un hotel camino de la cima del Col de Mont-Louis y, sin dudarlo ante las señas de Tadej Pogacar, acudieron a resguardarse bajo techo.

Jamás podrían haberse imaginado los responsables de aquel hotel que, repentinamente, recibirían una avalancha de ciclistas congelados de frío sin previo aviso. Sin reserva alguna. Pero lo que tampoco esperaban era semejante lluvia de reseñas positivas en Google por parte del propio pelotón y de cientos de usuarios que quisieron agradecer el trato expedido.

A buen cobijo

"Ha sido muy fuerte, dolía la piel", decía para EL ESPAÑOL alguno de los ciclistas que estaban en carrera. Resultaba imposible aguantar bajo aquella lluvia de granizo. Pocas veces una decisión polémica como siempre es la neutralización había generado tanto consenso.

IGESA Village Club Mont-Louis fue el establecimiento que de repente pasó a estar en boca de medio mundo. Las escenas fueron casi dantescas.

Decenas de ciclistas agolpados primero a la puerta del hotel y pocos minutos después en el hall del emplazamiento hotelero. Todos ellos congelados de frío, doloridos por el granizo y empapados hasta los huesos.

Enseguida el personal del hotel se puso manos a la obra. Toallas por doquier para que todos pudieran secarse y todo un establecimiento al servicio de La Vuelta. Cafés saliendo calientes desde la cocina, tazas de chocolate, comida y frutas varias. Todo para que los profesionales estuvieran a gusto.

Tras unos minutos intentando recuperar el calor en el cuerpo y reponerse, los ciclistas recibieron a los coches y los autobuses de sus equipos en el propio hotel para, posteriormente, emprender el viaje hacia su lugar de destino pensando en la siguiente etapa.

Dear pro cyclists, you can let some reviews here, let us know how was your stay today at IGESA Village Club Les Sorbiers. ☺️#LaVuelta26 https://t.co/stRt8biAgP pic.twitter.com/oX38p4zv7R — Mihai Simion (@faustocoppi60) August 24, 2026

Guillaume Villeneuve, el director del hotel, se mostró gratamente sorprendido por la visita inesperada del pelotón a su establecimiento: "De repente vi a Pogacar entrar aquí seguido de muchos ciclistas, miembros de personal y periodistas", comentó para el medio Sporza.

"Nuestros turistas no daban crédito a lo que veían cuando se encontraron cara a cara con los grandes héroes del ciclismo como Van Aert y Pogacar. Sobre todo los niños, fue una experiencia inolvidable", aseguró el regente que se puso al servicio del pelotón sin dudarlo.

El mejor marketing involuntario

Pudo ser la mejor estrategia de marketing de la historia. A coste cero y sin ni siquiera buscarla. La increíble y espontánea amabilidad con la que el personal del hotel recibió al pelotón de una manera tan improvisada le granjeó una fama repentina.

El nombre de IGESA Village Club Mont-Louis empezó a correr como la pólvora unos minutos después de las inéditas imágenes. Y fue por culpa de los propios ciclistas, gracias a los corredores, mejor dicho.

Los exteriores del hotel en el que se resguardaron los ciclistas. EFE

El ciclista Julien Bernard publicó en sus redes sociales un mensaje haciendo referencia al buen trato recibido por el hotel, nombrando al establecimiento y animando además a todos los internautas a valorar positivamente en Google el lugar de hospedaje.

El excorredor rumano Mihai Simion, muy activo en redes sociales y con una gran comunidad de seguidores, directamente dejó un enlace para que cualquiera pudiera dejar una buena reseña al hotel.

La avalancha de reseñas

La improvisada iniciativa enseguida tuvo un gran calado. Enseguida llevó una avalancha de reseñas absolutamente fuera de lo común al perfil del Hotel francés.

Muchas de las primeras fueron, precisamente, de los propios ciclistas. "Una ubicación perfecta en medio de una granizada, e incluso nos proporcionaron toallas dos minutos después de que llegaran sin avisar 180 ciclistas. Se merecen todas las estrellas que puedan recibir", comentó Tobias Halland Johannessen.

El equipo Team Picnic también se sumó a los comentarios: "Una zona de recepción acogedora y cálida, con un personal amable, y un lugar agradable donde refugiarse de las inclemencias del tiempo en la zona".

Si vous aimez le vélo, voici l’hôtel qui nous a accueillis pendant la tempête. Ils nous ont apporté des serviettes, du thé et des fruits. Un grand merci à toute l’équipe ! 🙏🏼 N’hésitez pas à leur mettre 5 étoiles 😁 https://t.co/wtX3SJBK4f — Julien Bernard (@JulienBernard17) August 24, 2026

"Un lugar increíble y un personal increíble", dijo Andreas Kron. "Una hospitalidad increíble, el personal más amable y acogedor", comentó Chris Hamilton. "Sin duda, lo mejor del hotel es la amabilidad de su gente. Mil gracias por el trato recibido", aseguró David de la Cruz.

Uno tras otro fueron cayendo los comentarios de los ciclistas del pelotón de La Vuelta en el perfil del hotel francés. Todos ellos, por supuesto, con cinco estrellas, algo que subió la reputación instantáneamente del emplazamiento.

Pero eso no se quedó ahí ni mucho menos. La Vuelta, que tiene millones de espectadores en todo el mundo, demostró su poder de concentración.

Cientos de usuarios secundaron la iniciativa de los ciclistas y durante las próximas horas inundaron el perfil del hotel en Google con reseñas positivas y también divertidas. De repente, el IGESA Village Club Mont-Louis pasó a tener una reputación fuera de lo común gracias a la lluvia de valoraciones de cinco estrellas.

Merci, IGESA Village Club Les Sorbiers! 🙏



Después de la granizada de hoy en 🇪🇸 @lavuelta, podemos decir que hemos ‘elegido’ muy bien el sitio donde pasar el chaparrón.



¡Nos vemos mañana! pic.twitter.com/AmiSrt3tXL — Movistar Team (@Movistar_Team) August 24, 2026

"Nadie contestó el teléfono, así que hoy simplemente me presenté con mis 181 amigos. La verdad es que fueron bastante hospitalarios", dijo con mucha sorna un usuario.

"Un poco concurrido por ciclistas", aseveró otro. "Una parada muy conveniente. Incluso me encontré con Tadej Pogacar en la recepción. Eso sí, escaseaban un poco las toallas, el té y el café", dijo otro usuario.

"Un buen hotel, el único en decir que estábamos observando una bonita granizada y de repente han entrado 182 personas tiritando de frío y bañadas, yendo por las habitaciones, pidiendo toallas a cambio de un maillot. También pedían café caliente, también entraron muchas cámaras y los 182 ciclistas", dijo otro.

Innumerables críticas positivas, unas agradeciendo la labor del hotel y otras con el humor por bandera, que se sumaron a las de los propios ciclistas profesionales y que construyeron una de esas historias que solo se ven en este deporte.