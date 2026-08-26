Matthew Brennan se hace fuerte en el sprint en Roquetes y se lleva la primera etapa de La Vuelta en España

El inglés logró su segunda victoria, mientras Pogacar mantiene el maillot rojo con una ventaja de 3.21 minutos.

Otra vez Matthew Brennan. 21 años y, desde hoy, 21 victorias en su palmarés. Dos en LaVuelta, ambas en esprints ascendentes. Como ya sucediera en Manosque, el británico no encontró rival en Roquetes. La Vuelta ya tiene a su misil y Visma empata con UAE a dos triunfos [Así hemos vivido la quinta etapa de La Vuelta].

En Falset, la salida estuvo marcada por la inquietud del viento. Los abanicos amenazaban y el pelotón afrontó la jornada con las orejas tiesas. Al paso por el kilómetro 100 llegaron los nervios y la tensión, con la entrada del viento lateral y los consiguientes cortes.

Pogacar, siempre bien colocado en cabeza y sin reparos a la hora de trabajar para sus compañeros, volvió a estar en primera línea cuando Mads Pedersen encendió la carrera, partiendo el grupo y obligando al pelotón a afrontar nuevos calentones.

Es un misil tierra-aire 🚀



Matthew Brennan se lleva su segunda victoria en #LaVuelta26 tras un gran lanzamiento de Van Aert y Laporte#LaVuelta26 #LaCasadelCiclismo 🚴 pic.twitter.com/zyDxLhRzNn — Eurosport.es (@Eurosport_ES) August 26, 2026

Una de las sorpresas del día fue la explosión de Mads Pedersen en el Puerto de Pauls (3,9 km al 6,6%), asfaltado para la ocasión. El danés, que en Andorra se atrevió incluso a aparcar el autobús de Lidl-Trek, está ofreciendo en esta primera semana de LaVuelta un rendimiento muy alejado de la agresividad y solvencia que mostró durante el Tour.

Tampoco marcha Kaden Groves. El australiano, ganador de siete etapas en la ronda española, cedió en los repechos previos al puerto de tercera categoría.

Brennan, en cambio, permaneció en el grupo delantero, resistiendo el ritmo de un UAE que, pese a todo, no estaba imponiendo una marcha infernal.

Azparren lo prueba

Xabier Mikel Azparren jugó su baza en el descenso del puerto. El vasco aceleró para dinamitar las opciones de los perseguidores y añadió tensión al grupo delantero. Neutralizada su tentativa, Visma asumió el mando de las operaciones.

La llegada a Roquetes estuvo marcada por el rodillo de Visma. Tras un trabajo impecable de Laporte en la colocación, Brennan apareció con una potencia descomunal.

Jordi Meeus apenas pudo responder ante el empuje del británico, que ahora mismo parece rodar un escalón por encima del resto. La Vuelta ya tiene rey del esprint. Y se llama Matthew Brennan.