Tadej Pogacar liquida La Vuelta en la cuarta etapa tras una exhibición antológica en Beixalís

Tadej Pogacar escribió una nueva página de leyenda al dinamitar La Vuelta a España en las rampas de la Collada de Beixalís, desatando el caos a 50 kilómetros de la meta de la cuarta etapa y cerrando con 2:39 minutos de ventaja sobre Jarno Widar. [Así hemos vivido la cuarta etapa de La Vuelta]

Con el maillot rojo ceñido al pecho, el esloveno lanzó un zarpazo tan feroz que redujo el grupo de elegidos a cenizas en cuestión de segundos.

Solo Felix Gall tuvo el arrebato de desafiar el vendaval, soldándose a su rueda en una agónica tentativa por contener lo inevitable; sin embargo, el orgullo del austriaco claudicó a los pocos metros, obligado a ceder ante una cadencia inhumana mientras la figura del líder se perdía en solitario hacia las alturas de la montaña.

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Tadej Pogacar ataca a 50 kilómetros de meta y se marcha en solitario en la Collada de Beixallis.#LaVuelta26 #LaCasadelCiclismo pic.twitter.com/415hR5fU7M — Eurosport.es (@Eurosport_ES) August 25, 2026

Aquella embestida dio paso a una gesta antológica de 50 kilómetros, una implacable persecución del esloveno contra el tiempo y contra la propia lógica del ciclismo moderno.

Pogacar devoró los descensos con una fluidez poética y coronó el Coll d'Ordino y La Comella como si la gravedad fuera un mero trámite. A sus espaldas, la cúpula de favoritos quedó sepultada en una maraña de miradas atónitas e impotentes, incapaces de coordinar la cacería ante un corredor que abría un abismo insalvable en cada curva del recorrido.

Al cruzar la línea de meta en Andorra alzando los brazos al cielo, Pogacar no solo rubricó una victoria de etapa colosal, sino que reventó el destino de toda una gran vuelta en apenas cuatro jornadas.

Aquella exhibición a 50 kilómetros del final asestó un golpe demoledor a la carrera, dejando a sus rivales sin aliento en las piernas y atrapados en la desolación moral de haber sido testigos directos de un dominio inapelable.

Día histórico

Esta exhibición vino acompañada, además, de un hito histórico que alimenta la leyenda del esloveno. Al demarrar a 50 kilómetros de la meta, Pogacar selló el ataque victorioso más lejano de su carrera en una Gran Vuelta, pulverizando sus propios registros en pruebas de tres semanas.

Los 43 kilómetros de su alarde hacia Gavarnie-Gèdre en el Tour de 2026, los 39 kilómetros camino de la Plataforma de Gredos en La Vuelta 2019 y los 34 kilómetros que devoró rumbo a Bassano del Grappa en el Giro 2024.

Visto el terreno conquistado en Andorra, la locura de probar un zarpazo a 100 kilómetros de meta (como el que ya inmortalizó en el Mundial de Zúrich) se perfila como su próximo horizonte. Tratándose de Tadej, nadie se atrevería a dudarlo.