El italiano Giulio Pellizzari (Red Bull Bora Hansgrohe) se ha impuesto en la decimoséptima etapa de la Vuelta, disputada entre O Barco de Valdeorras y el Alto de El Morredero, de 143,2 km, en la que conservó el maillot rojo de líder el danes Jonas Vingegaard.



Pellizzari, mejor joven de la Vuelta, estrenó su palmarés en la cima de El Morredero en solitario con un tiempo de 3h.37.00, a una media de 39,6 km/h, seguido por el británico Tom Pidcock a 16 segundos, Jai Hindley a 18, Jonas Vingegaard a 20 y Joao Almeida.



Vingegaard mantuvo el maillot rojo con una diferencia de 50 segundos sobre Almeida y de 2.28 respecto a Pidcock.



Este jueves se disputará la decimoctava etapa, una contrarreloj individual con salida y llegada en Valladolid y un recorrido de 27,2 km.