Marc Soler mantiene a raya a los favoritos en La Farrapona y se lleva la victoria en la etapa 14 de la Vuelta a España

Un desatado Marc Soler se ha llevado la victoria en La Farrapona después de conseguir mantener la distancia con el resto de los fugados. El equipo UAE siguió tirando detrás, consciente de que no podían comprometer la victoria de su corredor ante los ataques de Red Bull y finalmente consiguieron el séptimo triunfo en la etapa.

Y es que a pesar de que en el último kilómetro los favoritos estaban cada vez más cerca del catalán, finalmente no lanzaron el ataque. La victoria de Marc Soler es el tercer triunfo español en esta Vuelta -tras los dos cosechados por Juan Ayuso-.

Hindley, Almeida y Vingegaard llegaron juntos a la línea de meta. Los dos favoritos dejaron atrás al de Red Bull y el ciclista danés terminó en segunda posición. En la general, Jonas Vingegaard mantiene el maillot rojo con una ventaja de 48 segundos sobre el portugués.

¡HONOR Y GLORIA PARA MARC SOLER! 🇪🇸



El corredor español reina en La Farrapona y firma el séptimo triunfo en 14 etapas para el UAE.



Vingegaard suma 2'' de bonificación ante Almeida en meta.



📺🚴‍♂️ Lo has visto en @Eurosport_ES y @StreamMaxES. #LaVuelta25 pic.twitter.com/pZ75Hwscnh — Eurosport.es (@Eurosport_ES) September 6, 2025

La jornada en La Farrapona se convirtió en otra exhibición de la exigencia típica de Asturias. Desde el inicio se libró una intensa pelea por formar la escapada, que llegó a reunir a 24 ciclistas. Entre ellos destacó un combativo Marc Soler, que ya había dado señales de ambición al pasar primero por el Alto del Tenebreo.

En el durísimo San Lorenzo la fuga empezó a definirse. Corredores como James Shaw, Bruno Armirail y Carlos Verona intentaron aumentar la dureza, mientras en el grupo principal el UAE volvió a imponer su ritmo con Bjerg, Ayuso, Vine y Almeida protegiendo la clasificación general.

El elevado paso dejó fuera de juego a figuras como Egan Bernal o Giulio Ciccone, confirmando la brutal exigencia del día.

🔥 Soler goes SOLO!



🤩 Marc Soler se marcha en modo EXHIBICIÓN#LaVuelta25 pic.twitter.com/GSdkFIfM2q — La Vuelta (@lavuelta) September 6, 2025

El momento decisivo se produjo a 19 kilómetros de la llegada. Marc Soler lanzó un ataque contundente antes de afrontar la última ascensión a La Farrapona y, tras dejar atrás a Johannes Staune-Mittet en los primeros tramos de subida, emprendió camino en solitario.

El catalán administró con inteligencia su ventaja, que llegó a superar los dos minutos respecto al grupo perseguidor, mientras el pelotón, nuevamente controlado por el UAE, rodaba a más de tres minutos.

En la parte final, con un margen todavía superior al minuto en los últimos cinco kilómetros, Soler se exigió al máximo en las pendientes más severas. La experiencia adquirida en esta cima -donde ya fue segundo en 2020 frente a David Gaudu- le sirvió para dosificar fuerzas y resistir el empuje de los favoritos.

"No era mi intención meterme en una fuga porque quería trabajar para Joao. Esta vez todo era para él, pero ha salido Campenaerts, le he seguido, he sabido moverme y he podido rematar", confesó exultante al término de la etapa.