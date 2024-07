Dennis González y Dani Caverzaschi, los deportistas españoles que derriban barreras “con la cabeza bien alta”

Dennis González: “Estoy orgulloso de poder ser el chico que está dando la cara en esto”

La iniciación de Dennis en la sincronizada parecía cosa del destino, puesto que su madre es entrenadora de natación artística. “Cuando acababa el colegio, me venía a buscar y yo me iba a la piscina a jugar y siempre me metía en medio de los entrenamientos”, cuenta. Después conoció a Pau Ribes y se hizo una pregunta: “¿Por qué yo no?” Su madre le dio la primera oportunidad, entrenándole con 12 años en su club de natación. A los 14 entró en la selección catalana y empezó a competir en campeonatos internacionales y ahora, cinco años después, disfruta de un hueco en el CAR, ya como miembro de la selección española a nivel absoluto.

Su carrera profesional ha ascendido rápidamente, aunque no sin ciertos obstáculos. La natación artística sigue siendo una disciplina encasillada como femenina y esto ha llevado a Dennis a sufrir prejuicios. Cuenta que, cuando entró en su primer equipo, “compaginarse con las chicas fue complicado. Para ellas tener de repente un chico en el equipo era algo raro. Me sentía como si estuviese apartado del equipo”. Con ellas solo necesitó tiempo para adaptarse, sin embargo, de cara al exterior, hoy en día sigue escuchando comentarios despectivos por practicar este deporte. “Se metían conmigo porque es un deporte mayoritariamente de chicas. Al principio me afectaba, pero realmente la sincro a mí me ayudó a pensar que hago lo que me gusta y me da igual lo que me diga el resto”, asegura.