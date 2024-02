Música, baloncesto y ‘buen rollo’ en la grada: un espectáculo al estilo Super Bowl en la Copa del Rey

Además, el lenguaje de la música -y el de la fiesta- parece común entre los aficionados… ¿Pasa entonces el baloncesto a un segundo plano? Según Juanma López Iturriaga, Siro López y Pablo Lolaso, almas de Colgados del Aro by Endesa se trata de, tal y como apunta Iturriaga, una suma como no se da en ningún otro deporte: “Con el baloncesto, la unión entre las aficiones, el buen ambiente, …”. “Es la mejor competición deportiva de cualquier deporte de las que yo voy de vez en cuando, porque en cuatro días se condensa todo: emoción, partidos, buenos jugadores, ambiente... es un fin de semana fantástico”, analiza Lolaso.

“Hay mucho buen rollo. Viene mucha gente que incluso no es ni aficionado al baloncesto y vienen por la fiesta que se organiza durante toda la semana y por el buen rollo y el buen ambiente que hay”, dice el periodista Siro López. Un buen ambiente que los tres ilustran con un baile de ‘Sweet Caroline’ de Neil Diamond. Avisados de su error, “no damos para más”, reconocen, al intentar -con dudoso éxito- seguir los pasos de ‘El fin del mundo’, con el que La La Love You amenizó la grada del Carpena. Algo más actual y, por qué no decirlo, más animado.