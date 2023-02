Estadios del futuro con el sello de ACS

Pero este dato no es tan deslumbrante como su aspecto y la complejidad técnica que exigió su construcción, en la que destaca una inmensa cubierta semitranslúcida y abierta con más de 90.000 metros cuadrados de superficie. Como una gigantesca vela, esta cubre no solo el terreno de juego y las gradas sino un complejo en el que se incluye un espacio exterior al aire libre de 2,5 acres (aproximadamente una hectárea).

Show more

El torneo de fútbol de 2026, que se disputará conjuntamente entre EEUU, Canadá y México, también servirá para que ojos de todo el planeta puedan contemplar otros estadios que se han levantado en los últimos años para la NFL, pero que en este caso acogerán partidos del Mundial. Además del SoFi Stadium, Turner ha aportado su experiencia para erigir el Lincoln Financial Field de Philadelphia, el Lumen Field de Seattle, el Arrowhead de Kansas City y el Levi’s Stadium de San Francisco .

Show more

Estadios míticos que entran en el siglo XXI

En paralelo a la construcción de estos grandes estadios, la experiencia de Turner también ha resultado clave en otros recintos que gozan de una extraordinaria notoriedad por su simbolismo, su ubicación o la historia de los clubes que acogen. El caso más paradigmático es el del Madison Square Garden de Nueva York, la Meca del baloncesto y un lugar de culto para los aficionados de todo el mundo. Un pabellón multiusos en el que juegan habitualmente los New York Knicks (NBA), New York Liberty (WNBA) y los New York Rangers (NHL).

Sin embargo, la historia deportiva del ‘estadio más famoso del mundo’ va mucho más allá, ya que está considerado un templo del boxeo, por ejemplo. Además, desde sus gradas se han podido ver conciertos y todo tipo de acontecimientos con los artistas más conocidos durante décadas. Turner ha unido su historia a la del pabellón desde el inicio ya que construyó el edificio original en 1962, y ha estado también en la renovación que se completó en 2013.