FootballCan 2041 da un paso más en su objetivo de crear una sociedad y fútbol mejores

El fútbol tiene a su espalda más de un siglo de historia. Durante este tiempo lo esencial no ha cambiado, para regocijo de los aficionados: lo más importante sigue siendo la emoción del gol, la mayor fuente de sentimientos. No obstante, el deporte, como la sociedad en su conjunto, evoluciona con los tiempos y abre poco a poco su reglamento y su ecosistema a novedades que benefician al juego en sí mismo pero que, igualmente, repercuten en la comodidad del espectador, en su capacidad de inmersión en los partidos y en la accesibilidad de todo tipo de público.

La iniciativa profundiza aún más en esta meta. Durante los meses de marzo y abril, cientos de emprendedores y startups presentaron sus propuestas tecnológicas para construir un ecosistema más justo, más accesible e inclusivo y más respetuoso con el medio ambiente, aprovechando las últimas tecnologías. Santander se propone imaginar cómo puede ser el futbol del futuro, y cómo ayudar a hacerlo mejor. Por eso no es casual que ideas de todo el mundo formen parte de esta apuesta para transformar a través de la tecnología más avanzada el futbol y, a través de este, la sociedad.

Santander ha impulsado, en colaboración con GSCI by Microsoft, la iniciativa FootballCan 2041 , que pretende influir en cómo será el fútbol dentro de 20 años para crear una sociedad mejor. Ese objetivo resume el espíritu de FootballCan, la filosofía del banco que guía sus decisiones de patrocinio de grandes competiciones futbolísticas de todo el mundo y que se embebe de este espíritu para mejorar la vida de las personas.

Así, la analítica de datos, la realidad aumentada, la inteligencia artificial o el machine learning están en el corazón de algunas de las apuestas de estos equipos que optarán a los premios finales. La valoración de estas iniciativas queda a cargo de un jurado formado no solo por las entidades protagonistas del proyecto, Santander y GSIC , sino por medios de comunicación, partners tecnológicos, organizaciones futbolísticas e incluso el exjugador Ronaldo Nazário , uno de los mejores delanteros de la historia.

Todos ellos deberán considerar la utilidad y la profundidad de unas iniciativas que sorprenden por su variedad y su alcance. En cuanto al abordaje del tema de la inclusión y la igualdad, destacan proyectos que proponen el uso de notificaciones push para acercar a todo tipo de aficionados a sus clubes preferidos, sin distinciones; y otros que abogan por el uso de la tecnología como una manera de acercar el desarrollo de los encuentros a quienes tienen algún tipo de discapacidad de cualquier tipo, al estilo de lo que propone Fieeld.

¿Y cuántas veces a lo largo de la pandemia nos ha apetecido juntarnos con los nuestros a disfrutar de un partido y no hemos podido por las restricciones impuestas por el Gobierno? O, ¿cuánto nos gustaría ver el gran encuentro de la jornada con nuestros amigos o familiares, pero no podemos porque estamos en ciudades distintas? Para solventar eso, por ejemplo, existe otro proyecto que utiliza la tecnología que crea hologramas en salas virtuales para que nos sintamos cerca a pesar de no estarlo.