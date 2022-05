Puy du Fou, o cómo descubrir la historia de España a través de un espectáculo único El parque toledano ofrece al visitante una inmersión en el pasado de España con una cuidada ambientación y espectáculos sorprendentes e impactantes.

Este mimo para ajustarse a los parámetros históricos no está reñido con la diversión y el ocio. De hecho, el gran aval del parque es, precisamente, haber hallado la fórmula para maridar ambos conceptos en los espectáculos que ofrece . Siempre con la historia como trasfondo, no es extraño que, al regresar a casa, aún estemos recordando detalles de los montajes, la emoción de los guiones o la profusión de los efectos visuales y sonoros que acompañan cada representación. En otras palabras: la magia. Es el principal argumento que ya ha conquistado a más de 600.000 personas e incluso a las principales entidades de parques del mundo, que han concedido hasta la fecha 11 premios internacionales que reconocen esta propuesta .

Puy du Fou es uno de esos lugares que es mejor ver antes de que te lo cuenten. Y es que, más allá de lo que ofrece un parque temático al uso, el concepto que pone en marcha es el de invitar a sus visitantes a formar parte de la vida tal como era hace siglos. Y aunque se necesita tiempo para recorrer todo el recinto, no hay que andar mucho para darse cuenta de que uno de los pilares del éxito del parque, el primero que llama la atención, es una ambientación en la que cada detalle ha sido cuidado al máximo .

Los avatares del destino han hecho que sea el actor Emilio, de apellido Cid, precisamente, quien encarne al legendario personaje y que junto a Alba María Agudo Mata, que da vida a Doña Jimena, se siga maravillando con un trabajo que poco o nada tenía que ver con lo que se imaginaban al ponerse los trajes la primera vez: “ Nunca habíamos estado en un formato como este, en eso Puy du Fou es pionero en hacer cosas que no se han visto en otros sitios . Al principio choca mucho actuar para un espectáculo tan grande pero al final te vas haciendo y es un sueño día a día”, cuenta Emilio.

‘El último cantar’ es uno de los más aplaudidos. Se trata de una representación en la que el protagonista es Rodrigo Díaz de Vivar, ‘El Cid’. Todo gira en torno a sus hazañas, pero en sentido literal , porque una de sus características más llamativas es la grada giratoria, con capacidad para más de 2.000 personas , que acompaña los pasos del héroe a través de los distintos escenarios en los que la acción no concede un momento de respiro.

Por supuesto, ponerse en la piel de figuras históricas también es algo que les motiva especialmente. Alba María: “Para mi es todo un honor interpretar un papel así, ya no solo históricamente sino por lo que supone también para mucha gente, y también cuando ves a las niñas disfrazadas de Jimena… me encanta”. En eso coincide con ‘El Cid’, quien destaca “la mezcla de puntos que hay en la obra, ya no solo historia y leyenda, sino también un poco de poesía y de magia que al final hace que cada día lo que interpretas sea un poquito distinto”. “Ver la cara del público, niños o los mayores, es fantasía pura”, concluye.

Del éxito de ‘El último cantar’ puede hablar también Alberto de León, su responsable adjunto. Es imposible hacerle confesar algunos de los trucos que se usan durante la obra pero sí apunta algunas claves que explican el éxito del montaje que, lejos de ser algo intangible, remiten al trabajo, la tecnología y los recursos que hacen posible este y el resto de shows que presenta Puy du Fou: “Entre técnicos, actores y demás, aquí estamos en torno a 70 personas más o menos, pero en todo el parque, entre todos los espectáculos, forman parte más o menos unas 600 personas”.

“Cuando empezamos a ver lo que aquí se cocía”, relata, “sabíamos que Puy du Fou iba a triunfar porque lo técnico, lo artístico, las infraestructuras, todo el decorado y demás, son cosas que no se han visto en ningún sitio de España”. Incluso el uso de la tecnología es orgánico y juega favor de la pretendida inmersión con “tanta creatividad y buen gusto que hace que te puedas abstraer de la vida fuera del parque”.