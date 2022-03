'Cruz de Navajas, Mecano Musical Experience', un viaje a la música que nos marcó

El espectáculo revive los temas míticos de Mecano en un espectáculo de sonido, luz y color que va más allá de los musicales convencionales.

Sería un ejercicio divertido, a la par que interesante, pedir a los que recuerdan musicalmente los 80 que tararearan alguna de las canciones que les marcaron en aquella época. Ya se sabe que los gustos pueden ser diferentes, pero no es descabellado pensar que muchos entonarían sin dudar alguno de los himnos que Mecano dejó para la historia. Desde temas como ‘Hijo de la Luna’, ‘Maquillaje’, ‘Aire’, ‘No me puedo levantar’, la recurrida ‘Un año más’ o, cómo no, una de sus creaciones más icónicas, ‘Cruz de Navajas’.