Stella, o cómo dar una nueva luz a ocho siglos de historia

Y todo, además, apoyado por una banda sonora original que engrandece la experiencia y que le aporta un valor único, dado que se trata de una partitura del siglo XV, una salve, que no había sido interpretada hasta este momento. Una aplicación para móvil traducida a cuatro idiomas complementa la visita, de una hora de duración aproximadamente.

“Se trata de un proyecto en el que han trabajado más de 200 personas de diferentes disciplinas, desde historiadores hasta desarrolladores de software, teólogos o arquitectos”, cuenta Juan Garrigosa, experto de Endesa X, filial de Endesa dedicada a los servicios digitales e innovadores con una considerable experiencia previa en cuanto a iluminaciones tanto artísticas como urbanas, se refiere.

La de Burgos, no obstante, es única, como destaca Garrigosa, todo un reto para aunar el conjunto del mensaje que se quería transmitir. Y todo ello mientras se “garantiza que no causamos ningún daño al patrimonio de la Catedral. Por eso hemos instalado todas las tecnologías de tal manera que no se ha tocado ninguna piedra y todo el cableado está camuflado para que no tenga ningún impacto visual”. “Además, hemos usado medios que no son agresivos ni con la piedra ni con las pinturas en términos de temperatura o radiación”, añade.

Por otra parte, este desarrollo también cumple otra premisa, ésta ya más de nuestra época y pensando en el futuro: la de ser sostenible y neutra en carbono. Y es que este trabajo incluye un esfuerzo para alcanzar la máxima eficiencia energética, para lo cual se ha usado la última tecnología LED, que permite un ahorro de hasta el 70% en los consumos.