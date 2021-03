Hamburgo, una ciudad hecha a sí misma con carácter marinero Miguel Aguiló, Director de Política Estratégica del Grupo ACS, dedica su último libro a Hamburgo, la ciudad-puerto hecha por y para comerciantes que se ha convertido en un ejemplo de resiliencia y prosperidad.

Pero entre estos ciudadanos, sobresalen los comerciantes. Y es que Hamburgo es, ante todo, una ciudad con puerto… ¿o un puerto con ciudad? ¿O las dos, tal vez, unidas, indisolubles e indistinguibles, precisamente porque esta vis comercial de sus ciudadanos más ilustres han querido mantener intacta siempre? El libro de Aguiló se titula precisamente así, La construcción del puerto y la ciudad de Hamburgo, y ya en la primera línea de la obra se hace la misma pregunta: ¿qué fue antes, el puerto o la ciudad? Responderla es uno de los objetivos de las páginas que siguen pero, como aproximación, una pista: “Son partícipes de la misma esencia porque sin el puerto no se puede entender Hamburgo y sin Hamburgo no se entiende el puerto , ambas partes configuran a la otra”, explica Miguel Aguiló. “Es una ciudad realmente excepcional en ese sentido, hay pocas que hayan tenido esa vocación indestructible a lo largo de la historia”.

No obstante, Miguel Aguiló habla en su obra de otro hito que, como los anteriores, pudo marcar definitivamente el devenir de la ciudad y su íntima relación con el puerto: ‘ La revolución de los contenedores ’. Se trata del momento en el que los cargamentos de los barcos abandonan los sacos, los toneles y los elementos de transporte más reducidos y tradicionales en favor de los grandes contenedores. Este cambio no es menor, ya que hizo inservibles buena parte de las infraestructuras de los puertos , que se vieron obligados a replantear sus instalaciones o incluso a clausurarlas.

Y es que, como señala Aguiló, buena parte de las construcciones más singulares del pasado y de la actualidad siguen esta línea de asomarse al Elba y a sus canales y antiguas dársenas. O, al menos, de reflejar el poder en la ciudad de las principales familias , siempre relacionadas con el entorno comercial o marino: “Fíjate en que todos los sitios interesantes de Hamburgo han sido construidos por navieros, los principales prohombres de la ciudad […] Aquí no hay palacios y la catedral no es especialmente importante pero cada familia ilustre ha dejado algo , un regalo para la historia”. Ejemplos de esta realidad son la Afrikahaus (1899) o la ChileHaus (1924), dos de los hitos arquitectónicos que ejercieron igualmente el papel de generar “un ambiente apto para fomentar el arte” en su momento, tal vez en sus años de mayor esplendor.

Escribir (y fotografiar) en tiempos de pandemia

Este de Hamburgo es la última entrega de la serie de libros que ACS dedica a la ingeniería, arquitectura y vida, en general, en ciudades singulares a lo largo del mundo. Elaborados por Miguel Aguiló, la colección regresa a Europa y lo hace, precisamente, en un tiempo marcado por las peculiares condiciones que la pandemia de Covid-19 ha impuesto en nuestra sociedad. Uno de los ámbitos que se han visto más afectados es el del turismo y la movilidad, algo que también ha influido en la elaboración de La construcción del puerto y ciudad de Hamburgo.

“Ha sido diferente”, explica el autor, “porque como no se podía viajar, he tenido más tiempo para escribir. El tiempo que en otras ciudades lo utilizaba en sacar más fotos lo he utilizado aquí para componer un discurso más compacto, y eso se nota. Además, he podido escribir sabiendo qué imágenes van a tener al lado. Nunca lo había hecho así y es un ejercicio de disciplina pero te das cuenta de que gana mucho porque fotos y textos te hablan simultáneamente”, cuenta. “Tiene su dificultad pero bueno, hay que amoldarse a lo que se puede, ¿no?”.