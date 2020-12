El Teatro Real, más joven con los años

Don Giovanni, primer preestreno gratis

Este Don Giovanni, este Don Juan, también joven, canalla, mujeriego y que no acaba del todo bien, puede ser un reclamo de juventud eterna, de “ese ‘algo’ que un poco llevamos todos dentro con el cual nos gusta seducir”, comenta Erwin Schrott, quien da vida a Leporello en este montaje elegido para encandilar a los jóvenes y engancharles a la ópera.

“Hay ciertos factores de riesgo también cuando una persona se quiere acercar a la ópera, como también a jugar al golf, por ejemplo, si a ti no se te hace partícipe de una cierta manera y no se te genera interés puede que vayas una vez y no vuelvas nunca más, igual que al tenis, como al fútbol, como a lo que sea. Creo que en esta ocasión se está muy bien acompañado, que la producción es la producción justa, que la ópera tiene un tremendo compositor como es Mozart, nosotros desde el escenario haremos lo mejor sin duda alguna. Es un combo ideal para que salgamos todos vencedores”, confía Schrott, quien asegura sentirse muy feliz de formar parte de este plan a futuro de la ópera, más si cabe en estos tiempos inciertos de pandemia.