Siwon, cosmética “fresquita” para momentos de disfrute: los hombres ya tienen su marca más canalla

Cuenta Manuel cómo, en 2020, “llevábamos ya tiempo dándole vueltas a la cabeza, a ver si montábamos algo o no. Se juntó con la pandemia, el estar parados en casa y tener tiempo para pensar ideas de negocio ”. Con el resto del mundo en pausa, se quedaron sin excusas para no lanzarse: “Solo había tiempo para ponerse a trabajar y, en nuestro caso, hacer un poquito de alquimia ”, añade Pedro.

El gusanillo de emprender lo habían tenido siempre, así que era cuestión de tiempo. O de esperar la oportunidad adecuada. Ambos venían del mundo de la consultoría, Manuel de la investigación de mercados y Pedro de trabajar para empresas del IBEX35, así que cuando durante la pandemia éste se quedó varado entre dos trabajos y sin perspectivas laborales, “qué mejor oportunidad que decidir emprender tu propia empresa”.

Entre las sesiones de brainstorming que siguieron a esta decisión había una idea que siempre acababa resaltando: la cosmética. Como “aficionados amateurs” del mundillo, define Manuel, empezaron a esbozar el proyecto “ya desde el principio bastante enfocados al nicho. En parte porque éramos el público objetivo y es más fácil a la hora de empatizar, de desarrollar los productos”, afirma.

En el mundo de la cosmética masculina, “hay un gran desconocimiento” y, por ello, también la “oportunidad de reventarlo” en el mercado, opina Manuel. Pero en cuanto a la percepción de los productos de skincare (cuidado de la piel) o cuidado personal dirigidos a hombres, continúa, “todavía hay muchos estigmas, mucha barrera por romper. Está muy relacionado con la masculinidad y con cosas un poquito más del pasado”.

“Es cierto que a los hombres nos cuesta navegar en el sector, es decir, no está tan normalizado. No sabemos dónde ir a buscar o dónde informarnos, así que necesitamos puntos de partida y guías que nos permitan explorar. Pero los hombres se cuidan. Deporte, musculación, comida… El interés por mejorar físicamente está ahí”, apunta Pedro. La primera prueba está en las búsquedas de Internet, donde términos como ‘cremas para hombres’ o ‘cosmética masculina’ son cada vez más populares, “otra cosa es que la conversación no sea abierta", advierte el cofundador de Siwon.