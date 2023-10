Timpers, la “marca más normal del mundo” que fabrica zapatillas diseñadas por ciegos

Hasta ese momento, Diego, estaba intentando dedicarse profesionalmente a la música tocando la batería, pero “me metí en la ONCE a vender cupón porque ya tenía la necesidad de trabajar ”, cuenta. Entró en el equipo de fútbol como válvula de escape , por una necesidad de estar en grupo, sin saber que sería una oportunidad que le cambiaría la vida.

Llevaron las zapatillas a sus compañeros de equipo para pedirles su opinión y, por qué no, con la esperanza de que les compraran algunos pares. Paradójicamente, fueron los ciegos los que supieron ver en las zapatillas de Aitor y Roberto algo más . Diego, que era jugador, percibía las zapatillas de una forma diferente. Más que el diseño, se fijaba en el tacto del tejido, el dibujo de las suelas, el contraste entre materiales… Es entonces cuando decidieron que este sería el punto diferenciador de su incipiente marca: harían zapatillas diseñadas por personas con discapacidad . Y Diego, todo un torbellino de optimismo, entró en el proyecto, “como un elefante en una cacharrería”, bromea Aitor.

Aitor y Roberto, amigos desde el instituto, fantasearon con la idea de montar un negocio por su cuenta una noche de cervezas. Decidieron probar suerte en el sector del calzado , ya que Alicante es una región con una importante industria y empezaron vendiendo algunos pares a familiares y amigos, entre los que se encontraba el equipo de fútbol de la ONCE de Alicante , donde Aitor era el entrenador y Roberto, guía.

Pero hay un detalle más hace de estas zapatillas unas Zapatillas Timpers. El nombre de la marca está bordado en relieve en braille , algo que, para Diego, como persona ciega, “es un orgullo que el sistema de lectoescritura con el que yo he crecido esté plasmado en el producto”. El braille está presente también en la suela, indicando la talla de cada zapatilla.

Más allá de la parte más estética, las zapatillas “tienen unas características que las hacen no solo diferentes, sino únicas, y es que intentamos que sean unas zapatillas referentes en todo lo que tenga que ver con la inclusión ”, continúa Diego. Para ello, se han ocupado de incorporar contrastes de materiales y texturas para que, además de ser atractivas a la vista, también lo sean al tacto. Tienen cordones redondos , porque son más fáciles de atar y se enredan menos y también disponen de una línea de zapatillas con cierre de velcro .

Uno de los elementos más destacables de las zapatillas Timpers ha sido siempre su diseño , hecho por personas que “veían” las zapatillas con sus manos. “Al principio nos centrábamos mucho en las sensaciones al tacto . Nos sentábamos en torno a una mesa tocando materiales y yo iba explicándoles a mis compañeros qué me sugerían”, explica Diego.

“Llevamos cuatro años que únicamente vendemos en nuestra página web y al final queremos llegar a más gente . Entonces estamos cambiando un poco la estrategia empezando a vender en otros sitios como Miravia”, cuenta Aitor. Miravia es un marketplace que reúne, en un mismo espacio digital, a marcas de primera línea en España -como Timpers- con consumidores y creadores de contenido para crear un espacio no solo de compraventa, sino de entretenimiento con las últimas tendencias en moda, belleza, deporte y estilo de vida .

Cuando llegaron a Valencia, añade Diego, “simplemente éramos tres amigos con un montón de ganas y un proyecto que podía funcionar”, pero fueron progresando como compañía, aumentando el equipo, y hace dos años entraron a formar parte de la sociedad de inversión Angels , la fase del scale up después de Lanzadera. Habiendo logrado un crecimiento continuado a lo largo de estos años, ahora buscan formas de diversificarse y llegar a nuevos mercados . Internacionalizarse y contar con su propia tienda física son algunos de los desafíos que Timpers se plantea para seguir escalando el proyecto.

Porque en Timpers, desde su concepción, lo más normal es tener una discapacidad. Para Diego, lo bonito de esta marca es que “nació antes el propósito que la propia empresa. Cuando empezamos a trabajar juntos, yo no sabía en ese momento que Aitor tenía fibrosis quística y que Roberto era trasplantado de riñón. Y cuando nos dimos cuenta de que por azar nos habíamos juntado tres personas con discapacidad, ahí es cuando dijimos que seguiríamos trabajando bajo el paraguas de esta filosofía”.

Tenían la oportunidad de demostrar que una empresa como esta podía ser tan rentable como cualquier otra en un contexto que no es el habitual. A pesar de que el número de personas con discapacidad en edad de trabajar crece regularmente, no lo hace su tasa de empleabilidad o, al menos, no al mismo tiempo que la de la población sin discapacidad. Solo 1 de cada 4 personas con discapacidad tiene empleo y las cifras son aún más acusadas en el ámbito del emprendimiento, donde representan apenas un 2% de los emprendedores.

Timpers es una positiva excepción gracias a que sus fundadores normalizaron su propia situación y lo extendieron al resto del equipo. “Es algo que ahora mismo llama la atención, pero es por eso que nuestro lema es ‘la marca más normal del mundo’, nos encantaría que en un futuro esto fuera algo normal”, cuenta Roberto. En algunas ocasiones, esto ha llevado a que se les conozca más como proyecto social que como una marca de moda, “pero nosotros siempre decimos que queremos que la gente nos compre por calidad y no por caridad”, concluye. La esencia de Timpers es una ilusión contagiosa por el proyecto, la misma que siguen poniendo Aitor, Roberto y Diego en cada par de zapatillas.