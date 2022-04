Estas son las divulgadoras más reconocidas en el campo de la salud y el bienestar

Show more

Cuando hablamos de salud, no podemos olvidar una parte fundamental como es el deporte. Y por el amor y pasión que profesa, Carmen Fernández Estéfano (@Carmenestefano) ha sido galardonada con el Dosfarma Women Award en la categoría de Deporte y Hábitos Saludables. Al recoger el premio, Carmen desveló la sencilla razón que le llevó a divulgar las bondades del ejercicio: “¿Por qué no voy a compartir algo que me ha hecho sentir tan bien?”

Y uniendo nutrición y deporte, existen perfiles como el de Paloma Quintana, @Nutricionconq, que tras años de experiencia en el mundo de la nutrición deportiva, quiso destinar sus esfuerzos a la educación alimentaria enfocada sobre todo a mujeres, ya que se trata de un público que hasta hace pocos años había pasado desapercibido para el este sector.