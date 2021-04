Las nuevas terapias que han cambiado la vida de los pacientes con hemofilia

Toda una vida en el hospital

A Alejandro le diagnosticaron hemofilia A grave hace 37 años. A su hermano Jesús, la misma enfermedad hace 19. Su madre cuenta que “cuando nació Alejandro, tuvo una hemorragia y a nadie se le ocurrió que fuera hemofílico. Entonces no era una enfermedad muy común. Tenía tres meses cuando me lo dijeron”. Por aquel entonces, no había demasiada información sobre la enfermedad y, por consiguiente, los tratamientos no eran demasiado efectivos. El propio Alejandro cuenta cómo “cuando tú dormías por la noche se te inflaba la rodilla, el muslo, el dedo… Sin haber hecho nada”. Cada imprevisto podía acabar con una visita al hospital.

En la época, y con un niño pequeño hemofílico, había “problemas para todo”, declara Mercedes. Para encontrar una guardería, un colegio, para viajar y, sobre todo, para conciliar con la vida laboral. “Cuando Alejandro era pequeñito yo tenía a mi madre y me echaba una mano. Te vas haciendo tus propios recursos”, cuenta. La ayuda familiar y de organizaciones sociales es una necesidad que se repite en las familias con hijos hemofílicos para, “por ejemplo, cuando él estaba ingresado y yo tenía que ir a trabajar, porque no podía pedir más permisos”.

Con su segundo hijo, varios años más tarde, la diferencia en las terapias y, por consiguiente, en la calidad de vida, ya parecía abismal. El tratamiento de profilaxis ha sido, en las últimas décadas, la terapia de referencia para tratar la hemofilia. De hecho, cuando nació Jesús, recuerda Mercedes: “Lo primero que le hicieron al nacer fue hacerle análisis a ver si era hemofílico y ya incluso le pusieron un factor de protección”. Aunque en el peor de los casos -como ha sido el de estos dos hermanos- el cuerpo crea un inhibidor contra el factor, un anticuerpo “que actúa contra el factor que le infundimos y la vida media del factor se reduce mucho”, aclara el doctor Ríos.





Con esta complicación las terapias resultan a menudo insuficientes para controlar la enfermedad, aumentando el riesgo de sangrado y resultando en la necesidad de inocular el factor hasta tres veces por semana. “Yo me traía el tratamiento de una semana para los dos. Me tuve que comprar una nevera enorme, no me cabían ni los yogures”, recuerda con humor Mercedes: “¿Qué hay de comer? Factor”.

Hasta hace pocos años muchas cosas han cambiado frente a las responsabilidades que entrañaba la hemofilia para la vida de un niño. Un diagnóstico de hemofilia significaba toda una vida frecuentando un hospital: ingresos constantes y controles semanales; y con el factor siempre presente. “Cuando iba a hacer cualquier cosa me tenía que pinchar el día de antes, para jugar al fútbol, para ir a la playa, a las excursiones, por si me pasaba algo”, relata Jesús. Cuando se fue de viaje de fin de curso, a esquiar a Andorra, “tuve que llevarme el kit de supervivencia. Todos los medicamentos, que tienen que estar en la nevera, con todas las jeringas… Para irme una semana”. Además, desde muy pequeños tienen que aprender a administrarse el factor ellos mismos en vena. “Es una esclavitud”, concluye su madre.