Canal de Isabel II: 170 años cuidando del agua

Canal de Isabel II tiene una amplia experiencia haciendo realidad esta labor. Tiene una historia de 170 años en los que su actividad se ha guiado no solo por su vocación de servicio público, sino por conducir sus proyectos desde un enfoque siempre respetuoso con los ecosistemas donde centra su actividad . Hace casi dos siglos, el concepto de sostenibilidad no estaba aún acuñado, pero incluso la primera gran infraestructura que puso en marcha para llevar agua a la capital ya estuvo regida por esos parámetros, tan habituales hoy en día.

Con ello, la empresa pública pretende evitar el uso innecesario de agua potable mediante una filosofía muy sencilla: la de no recurrir a ella para usos no relacionados con el consumo humano. Hay que pensar en el riego de jardines, en el baldeo de calles o en fábricas o instalaciones industriales, por ejemplo; en definitiva, allí donde no importa su potabilidad. Solo con esto la empresa ha podido ahorrar ya 133 millones de metros cúbicos, un volumen que supera la capacidad del segundo embalse de la región, el de Valmayor, que tiene 124 hectómetros cúbicos.

La clave para alcanzar estas cifras es el proceso de depuración. Se trata de una serie de tratamientos que recibe el agua residual dentro de una estación depuradora de aguas residuales o EDAR. Este caudal, que llega a través de la red de alcantarillado, y que procede de hogares o de instalaciones industriales, se ve sometido a una serie de intervenciones que eliminan los elementos gruesos, los desperdicios de todo tipo, las grasas y en general, todo el material decantable y la materia orgánica que transporta. Esta serie de cribados y de tratamientos da como resultado un agua limpia y con la calidad suficiente para su retorno al cauce natural.





Pero Canal de Isabel II pretende dar un paso más allá y por eso, desde 2007, ha enfatizado su mirada hacia la denominada agua regenerada como una vía más hacia el ahorro de agua potable, por una parte, y el refuerzo de la estrategia medioambiental de la compañía, por otro. Entender el concepto de agua regenerada es muy sencillo porque consiste en aplicar a la ya depurada un tratamiento adicional, denominado terciario, que adecúa su calidad para los usos antes comentados, como los propios de parques y jardines, campos de golf e incluso como materia prima para la fabricación de otros elementos, como ocurre con la papelera International Paper, que actualmente utiliza parte del agua regenerada que sale de la planta de Arroyo Culebro Cuenca Media-Alta.