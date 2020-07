Ventiladores mecánicos: claves para salvar a los pacientes más graves del Covid-19

Los respiradores son unos de los dispositivos más efectivos para combatir el Covid-19 porque permiten ganar tiempo para paliar los daños del virus en los pulmones.

En lo estrictamente científico el Covid-19 ha planteado un reto casi sin precedentes . El desconocimiento, la prisa y la rápida expansión del virus son algunas de las claves que han elevado la gravedad de una patología sobre la que no existía “evidencia científica”. En los hospitales todo el personal ha tenido que hacer frente a una presión sin precedentes y aprender sobre la marcha la mejor manera de velar por la salud de los miles de personas que han contraído el patógeno.

Javier García Fernández es jefe del Servicio de Anestesia y de Cuidados Críticos del Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda (Madrid). Como médico, e integrante de una de las unidades más afectadas, su relato ofrece una fotografía no solo de lo que se ha vivido dentro de un centro sanitario, sino de cómo los profesionales han tenido que lidiar ante “el mayor reto posible” a costa de su descanso y, en ocasiones, de su propia salud. De hecho, este doctor también ha vivido la pandemia desde el lado del paciente, porque el coronavirus le provocó una neumonía bilateral : “Estuve ingresado en una unidad de cuidados intermedios y casi a punto de ser intubado y pasado a intensivos”, cuenta.

“El 65% de los Covid-19 son totalmente benignos y no dejan secuelas, son catarros mínimos sin consecuencias”, asegura. Sin embargo, este proceso sobre cómo afecta a la capacidad pulmonar es una pista que explica la gravedad y, como consecuencia, las cifras de mortalidad que ha dejado la patología, y también es algo que remarca otro de los aspectos que han adquirido la máxima publicidad durante la pandemia: la necesidad de contar con sistemas de ventilación mecánica , los conocidos respiradores.

Todos estos artilugios denotan “una muy buena voluntad por parte de muchísimas personas que lo han hecho de todo corazón, pero con soluciones así un ser humano no puede sobrevivir más de cuatro días ”, aclara David. Estos objetos, añade, “son más bien un ambú como los que se usan en las RCP pero no un respirador como tal”.

Formación online para sanitarios

Y que, como tal, requieren de una formación adecuada para los equipos que se quedaban a cargo de ellos, algo de lo que se han encargado también Alicia y Fernando. Es una parte muy importante porque la necesidad y la angustia vivida ha hecho que muchos sanitarios no tan familiarizados con este equipamiento en su actividad normal tuvieran que aprender sobre la marcha cómo usarlo. Y, como en el resto de fases del proceso de puesta en marcha, la angustia de aquellos momentos hizo todo más complicado, hasta el punto de que, como relatan, “había lugares en los que, a mitad de la formación te decían que no podíamos seguir y que tenían que llevarse el equipo, nos los quitaban de las manos para usarlo cuanto antes, porque al final había vidas en juego y pacientes que no podían esperar”.

Ante esta situación, otra de las soluciones que ha puesto en marcha Medtronic es una plataforma de formación online para que los sanitarios que quisieran puedan ampliar la información dada in situ y reforzar sus conocimientos o resolver las dudas de manejo. El portal también incluye un calendario de webinars específicos que se han llevado a cabo durante toda la pandemia y que ha reunido a cientos de especialistas en torno a temas más concretos sobre el Covid-19. Son herramientas que han ayudado a cientos de sanitarios a conocer más y mejor la amenaza que ha puesto en jaque a nuestra sociedad y que, junto al incremento de la producción, han llegado para quedarse “el tiempo que se necesite”, según Georgina González.

Conscientes de la complejidad que entrañan estos dispositivos tan avanzados y de la dificultad para hacer frente a la demanda, otra de las iniciativas de Medtronic fue la de compartir el diseño de uno de sus modelos de respirador. “Pensamos que teníamos que ayudar a quien pudiera ponerse a fabricar y poder ayudar en esta pandemia. Como había tanta demanda, y nuestro objetivo es salvar vidas, consideramos que era una manera de que se pudieran tratar pacientes con Covid-19 en otras áreas”, explica la directiva de Medtronic. “Creo que ha sido una decisión muy acertada en un momento en el que tienes que ir más allá de tu responsabilidad como empresa para combatir una pandemia de este calibre”.

Fernando Sánchez-Girón. Especialista en RMS de Medtronic

Alicia Villar. Especialista en RMS de Medtronic

Recién estrenada la nueva normalidad, la vida sigue más o menos donde la dejamos antes del confinamiento. Sin embargo, el goteo de contagios que se suman diariamente a las estadísticas obliga a no bajar la guardia y asumir que un segundo rebrote es una posibilidad real si no respetamos las medidas de seguridad necesarias.

Aunque todos coinciden en el trabajo incansable y la profesionalidad de los sanitarios, como apunta Fernando Sánchez-Girón, es importante “que no perdamos la memoria de lo que ha pasado, aprender de ello y reconocer los errores para no repetirlos”. Se trata de estar “más preparados” ante lo que pueda acontecer a todos los niveles, no solo en el plano médico, donde encontrar una vacuna es prioritario. Entretanto, Alicia Villar apunta una clave: “Mejor prevenir que curar, hay que invertir en sanidad”.